Юная девушка Венсана Касселя показала "беременные" фото

Венсан и Нара начали встречаться в конце лета 2023 года. Ребенок станет первым для модели и четвертым для актера.

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27-летняя бразильская модель Нара Баптиста показала "беременные" фото. Снимки звезда соцсетей опубликовала в Instagram.

Возлюбленная 57-летнего французского актера Венсана Касселя поделилась черно-белыми селфи, своим детским архивным фото и снимком, на котором продемонстрировала заметно округленный живот. Нара улыбалась, позируя топлес и искренне улыбаясь.

Она никак не подписала карусель фото, а Кассель в комментариях лаконично написал: "Мама".

Нара Баптиста

Ребенок станет первым для 27-летней модели и четвертым для Касселя. У него уже есть две дочери от актрисы Моники Беллуччи — Дева и Леони, и наследница Амазония от модели Тины Кунаки.

О беременности юной девушки актера стало известно за несколько недель до этого. На фото Нара позировала в черном длинном платье, которое подчеркнуло ее заметно округленный живот.

"Мама ждет тебя", — написала Баптиста.

Нара Баптиста

Венсан Кассель и его юная возлюбленная, о романе которых стало известно осенью 2023 года, довольно редко выходят вместе в свет. Весной 2023 года актер развелся с моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. У них подрастает дочь Амазония.

Напомним, Моника Беллуччи показала редкий кадр двух детей от Касселя.

Также Фокус писал о звездах, которые выбирают себе гораздо более молодых партнеров.