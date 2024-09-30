Монике Беллуччи — 60: семь романов знаменитой актрисы (фото)

Моника Белуччи — одна из самых красивых женщин планеты. В ее жизни было много поклонников, но замужем звезда была дважды.

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Культовая актриса Моника Беллуччи отмечает свой юбилей. 30 сентября ей исполнилось 60 лет. Она построила успешную карьеру в киноиндустрии, стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. О ее романах ходят легенды. Фокус вспомнил самых главных мужчин в жизни итальянской красавицы.

Роман с Аленом Делоном

С Аленом Делоном Моника познакомилась на съемках рекламы для итальянского бренда меховых изделий Annabella Furs в 1989 году. Мужчина сразу заметил молодую и тогда еще неизвестную модель.

Моника Беллуччи и Ален Делон

Итальянская красавица, видимо, не смогла устоять перед обаятельностью знаменитого актера, который был старше на 29 лет. Но их чувства продлились недолго: всего несколько месяцев.

Первый муж Клаудио Карлос Бассо

Моника Беллуччи была замужем всего дважды в своей жизни. Ее первым избранником стал фотограф Клаудио Карлос Бассо.

Моника Беллуччи и Карлос Бассо Фото: скриншот

Они поженились в 1990 году, на тот момент Монике было 25 лет и она успешно работала в модельном агентстве в Милане. Их брак распался всего через четыре года.

Роман с Николя Фарроном

После того, как Моника снялась в фильме "Жизнь с детьми", у нее завязались отношения с секс-символом итальянского кино Николя Фарроном.

Моника Беллуччи и Николя Фаррон

Их считали самой красивой парой в Голливуде. Оба были увлечены своей карьерой и в 1995 году стало известно о разрыве их отношений.

Второй брак с Венсаном Касселем

Роман Белуччи с Венсаном Касселем был самым продолжительным. Венсан 18 лет был главным мужчиной в жизни Моники. Они познакомились в 1996 году во время съемок фильма "Квартира". Поначалу актеры друг другу не понравились. Она считала его высокомерным и тщеславным человеком, а он считал ее глупой моделью. Однако их взаимная неприязнь со временем сменилась сильными чувствами.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель на Римском кинофестивале, 2008 год Фото: Getty Images

Венсан трижды делал Монике предложение, и трижды она ему отказывала. То есть, пока он не попал в аварию. Моника была в ужасе от травм Венсана и согласилась выйти за него замуж. Они поженились в 1999 году. Когда родилась их первая дочь, Дева Кассель, актрисе было уже 40 лет. Шесть лет спустя Моника родила вторую дочь, которую они назвали Леони. Долгое время Моника и Венсан были не только прекрасной парой, но и образцом для подражания. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе. Актриса рассталась с мужем без скандалов, тихо и мирно. Некоторые журналисты утверждали, что это произошло из-за романа Моники с бизнесменом Тельманом Исмаиловым.

Роман с Жилем Леллушем

Моника Беллуччи и Жиль Леллуш, Париж, 2019 год Фото: Getty Images

В 2017 году СМИ активно писали о романе французского актера, режиссера и сценариста Жиля Леллуша с Моникой Беллуччи. Пара появилась вместе на гала-ужине Sidaction в Париже и ушли с мероприятия вместе. Об этих отношениях мало информации, известно, что Жиль моложе Моники на восемь лет.

Отношения с Николасом Лефевром

В 2019 году Монику Белуччи часто замечали в компании молодого художника Николаса Лефевра, который на 18 лет младше актрисы.

Моника Беллуччи, Николас Лефевр, Мадрид, 2019 год Фото: Getty Images

Этот мужчина владеет картинными галереями в Париже. По некоторой информации пара встречалась 2 месяца, но роман быстро закончился.

Роман с Тимом Бертоном

В июне 2023 года, после месяцев слухов, Моника Беллуччи подтвердила свои отношения с американским кинорежиссером и продюсером Тимом Бертоном.

Тим Бертон и Моника Белуччи Фото: Getty

"Что я могу сказать… Я рада, что встретила этого человека, прежде всего. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Я знаю этого человека, я люблю его… И я очень уважаю Тима Бертона", — поделилась Беллуччи.

Моника и Тим впервые встретилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2006 году. А в октябре 2023 года на Римском кинофестивале они впервые вышли на красную дорожку как пара.

Ранее, 20 октября 2023 года, Фокус писал о том, что Моника Белуччи и Тим Бертон впервые вышли на красную дорожку как пара.