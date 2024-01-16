Моника Белуччи пришла на "Эмми" с любимым мужчиной (фото)

Для выхода на публику пара выбрала наряды в одном стиле. В этот раз они не комментировали свои отношения для СМИ, а просто наслаждались обществом друг друга.

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59-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи и 65-летний американский режиссер Тим Бертон вышли вместе на красную дорожку 75-ой премии "Эмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе в театре Peacock в ночь с 15 на 16 января, пишет Cosmopolitan.

Актриса сопровождала возлюбленного, который был номинирован нв категории "Лучшая режиссура комедийного сериала" за первый сезон сериала Netflix "Уэнсдей".

Пара появилась перед фотографами в сочетающихся нарядах. Моника выбрала бархатный костюм Saint Laurent от Энтони Ваккарелло. Ее образ состоял из расклешенных брюк с высокой талией и приталенного жакета, что придавало ей шикарный и простой вид. Она дополнила этот ансамбль безупречной белой рубашкой и темным, слегка атласным галстуком-бабочкой. Серьги Cartier и небольшой черный клатч завершили ее элегантный силуэт.

В свою очередь Тим Бертон надел полностью черный костюм с рубашкой и галстуком такого же цвета.

Моника белуччи была в ансамбле от Saint Laurent Фото: Getty

В этот раз знаменитости никак не комментировали свои отношения и просто наслаждались обществом друг друга. А вот на Римском кинофестивале Моника особенно много говорила о любви с первого взгляда к Тиму и его таланте. Тогда они впервые вышли на публику как пара.

Бертон также назвал "лучшим, что когда-либо случалось с ним".

Моника и Тим впервые встретились 16 лет назад, но, как говорят, начали встречаться после того, как увидели друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре. Впервые новость об их романе появилась в феврале, когда Paris Match написала, что пара "ненадолго встретилась на ступеньках Дворца фестивалей в Каннах в 2006 году, но только 16 спустя, за кулисами другого фестиваля, они стали ближе".

Актриса, которая была почетным гостем фестиваля, вручила Тиму награду Люмьера за заслуги примерно в то время, когда они стали встречаться.

Ранее Фокус писал, что Моника Белуччи провела мастер-класс для студентов.