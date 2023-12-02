59-летняя Моника Белуччи в роскошном брючном костюме провела мастер-класс для студентов

Актриса рассказала о своем опыте работы на сцене в роли Марии Каллас.

Related video

Итальянская модель и актриса Моника Белуччи попробовала себя в новом амплуа. Она провела мастер-класс для студентов университета языков и коммуникаций IULM в Милане. Об этом 59-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Instagtram, дополнив публикацию парой снимков.

Перед студентами кинодива появилась в роскошном ансамбле. Она выбрала черный в белую тонкую белую полоску костюм с брюками-палаццо, а под него надела черную шелковую рубашку. В качестве аксессуаров звезда выбрала пару золотых колец. Ее волосы были распущены и спадали на плечи.

Моника Белуччи в университете IULM в Милане Фото: Instagram monicabellucciofficiel

На втором снимке Моника стоит рядом с ректором университета Джанни Кановой.

Актриса позирует с ректором университета Джанни Кановой Фото: Instagram monicabellucciofficiel

"для меня большая честь быть приглашенным в престижный университет IULM провести мастер-класс в присутствии ректора университета Джанни Кановы.

Огромное спасибо профессору Канове и всем студентам за их чудесную энергию!" – подписала она снимки.

О встрече со звездой говорится и на странице учебного заведения. Оказалось, что мастер-класс был приурочен к столетию со дня рождения оперной певицы Марии Каллас. Белуччи рассказала о своем опыте работы в моноспектакле "Мария Каллас: письма и воспоминания", поставленном Томом Вольфом и Яннисом Димолицасом.

"Когда мне предложили этот проект, я была уже не в молодом возрасте, и это был мой первый выход на театральную сцену: я очень испугалась, но согласилась, потому что, читая письма и мемуары Марии Каллас, я нашла чувственность настолько особенную, что я не могла устоять. Передо мной была не только великая богиня оперы, но и женщина с тысячей страхов и уязвимостей, которая говорила со мной", – цитируют в университете слова Моники.

Ранее Фокус писал, что Моника Белуччи официально подтвердила свой роман со знаменитым режиссером.