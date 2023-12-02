59-річна Моніка Белуччі в розкішному брючному костюмі провела майстер-клас для студентів
Актриса розповіла про свій досвід роботи на сцені в ролі Марії Каллас.
Італійська модель і акторка Моніка Белуччі спробувала себе в новому амплуа. Вона провела майстер-клас для студентів університету мов і комунікацій IULM у Мілані. Про це 59-річна знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagtram, доповнивши публікацію парою знімків.
Перед студентами кінодіва з'явилася в розкішному ансамблі. Вона вибрала чорний у білу тонку білу смужку костюм зі штанами-палаццо, а під нього одягла чорну шовкову сорочку. В якості аксесуарів зірка вибрала пару золотих каблучок. Її волосся було розпущене і спадало на плечі.
На другому знімку Моніка стоїть поруч із ректором університету Джанні Кановою.
"Для мене велика честь бути запрошеною до престижного університету IULM провести майстер-клас у присутності ректора університету Джанні Канови. Величезне спасибі професору Канові та всім студентам за їхню чудову енергію!" — підписала вона знімки.
Про зустріч із зіркою йдеться і на сторінці навчального закладу. Виявилося, що майстер-клас був приурочений до сторіччя від дня народження оперної співачки Марії Каллас. Белуччі розповіла про свій досвід роботи в моновиставі "Марія Каллас: листи і спогади", поставленій Томом Вольфом і Яннісом Дімоліцасом.
"Коли мені запропонували цей проєкт, я була вже не в молодому віці, і це був мій перший вихід на театральну сцену: я дуже злякалась, але погодилась, бо, читаючи листи та мемуари Марії Каллас, я знайшла чуттєвість настільки особливу, що я не могла встояти. Переді мною була не тільки велика богиня опери, а й жінка з тисячею страхів і вразливостей, яка говорила зі мною", — цитують в університеті слова Моніки.
Раніше Фокус писав, що Моніка Белуччі офіційно підтвердила свій роман зі знаменитим режисером.