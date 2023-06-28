Моника Белуччи официально подтвердила свой роман со знаменитым режиссером

Слухи о романе режиссера и актрисы появились еще в прошлом году.

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58-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи впервые официально подтвердила, что у нее роман со знаменитым режиссером Тимом Бертоном. Об этом она заявила во время интервью для журнала для французского "Elle".

"Я люблю его. Что я могу сказать… Я рада, что встретила этого человека", – сказала актриса о режиссере, с которым встречается, по слухам, последние несколько месяцев.

Фото: Paris Match

По ее словам, она счастлива, что встретила 64-летнего Тима.

"Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Я знаю этого человека, я люблю его, и вот я иду на встречу с режиссером, начинается очередное приключение", – призналась Моника.

В настоящее время пара вместе работает над фильмом "Битлджус 2", режиссером которого является Бертон, а съемки фильма уже начались в Лондоне.

"Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона. Мне нравится этот мир грез, где монстры добры, как будто мы можем превратить свои темные стороны во что-то светлое, прощающее. В фильмах Тима Бертона об этом много говорится", – добавила она.

Впервые Моника и Тим ненадолго встретились на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2006 году. Более 15 лет спустя актриса вручила режиссеру награду в Каннах в октябре прошлого года.

Четыре месяца спустя Белуччи и Бертон были замечены вместе в Мадриде. Пару сфотографировали, когда они держались за руки и шли по улице. Их также видели целующимися возле отеля The Ritz Paris в День святого Валентина в феврале этого года.

Раньше Белуччи была замужем за актером Венсаном Касселем, с которым развелась в августе 2013 года, после 14 лет брака. У них родились дочери Дева (18 лет) и Леони (12 лет).

Что касается Тима Бертона, то он с 2001 по 2014 годы был в отношениях с Хеленой Бонэм Картер. У них тоже двое детей: сын Билли (19 лет) и дочь Нелл (15 лет).

Ранее Фокус писал, что Моника Белуччи рассказала о том, какие отношения у нее сложились с бывшим мужем.