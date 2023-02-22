Моника Белуччи и Тим Бертон встречаются, – Paris Match

Ни режиссер, ни актриса свои отношения пока никак не комментируют.

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Похоже, в шоу-бизнесе появилась новая яркая пара. 58-летняя итальянская актриса и модель замечена в компании знаменитого 64-летнего американского режиссера Тиме Бертона. Как утверждает издание Paris Match, между звездами – не просто дружба.

По информации журналистов, знаменитости вместе уже четыре месяца, а их первая встреча состоялась еще в 2006 году, на ступенях Дворца фестивалей в Каннах в 2006 году. Однако судьбоносным стал для них кинофестиваль Люмьер в Лионе, где Моника вручила Тиму награду.

Моника последние несколько лет была одинока после того, как в 2019 году рассталась с художником Николя Лефевром, который был моложе ее. В свою очередь у Бертона за плечами 13-летний брак с Хеленой Бонем Картер, закончившийся разводом в 2014-м.

По словам Моники, она со временем стала ценить не страсть и бабочки в животе, а нечто более спокойное.

[ + – ] С такой обложкой выходит новый номер Paris Match Фото: Paris Match

"С определенного возраста мы находимся в другой энергии. Будь то в работе или в отношениях. Мои приоритеты изменились. Молодой, я искала форму борьбы в любви, сегодня я предпочитаю соучастие. Мне нужно спокойствие в том, чем я живу", — добавила бывшая жена актера Венсана Касселя, родившая ему дочерей Деву и Леони.

Пока что ни Бертон, ни Белуччи свои отношения никак не комментируют, предпочитая отмалчиваться, пока за них пишут таблоиды.

Ранее Фокус рассказывал, что старшая дочь Моники Белуччи пошла по стопам матери и уже дебютирует в кино. Станет ли Дева такой же иконой, как ее мать, покажет время.