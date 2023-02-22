Моніка Белуччі й Тім Бертон зустрічаються, — Paris Match

Ні режисер, ні акторка свої стосунки поки що ніяк не коментують.

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Схоже, що в шоу-бізнесі з'явилася нова яскрава пара. 58-річна італійська акторка та модель помічена в компанії знаменитого 64-річного американського режисера Тіма Бертона. Як стверджує видання Paris Match, між зірками не просто дружба.

За інформацією журналістів, знаменитості разом уже чотири місяці, а їхня перша зустріч відбулася ще у 2006 році, на сходах Палацу фестивалів у Каннах у 2006 році. Проте доленосним став для них кінофестиваль "Люм'єр" у Ліоні, де Моніка вручила Тіму нагороду.

Моніка останні кілька років була самотня після того, як у 2019 році розлучилася з художником Ніколя Лефевром, який був молодший за неї. Зі свого боку, у Бертона за плечима 13-річний шлюб із Геленою Бонем Картер, який закінчився розлученням 2014-го.

За словами Моніки, вона згодом почала цінувати не пристрасть і метелики в животі, а щось спокійніше.

[ + – ] Із такою обкладинкою виходить новий номер Paris Match Фото: Paris Match

"З певного віку ми перебуваємо в іншій енергії. Будь-то в роботі чи в стосунках. Мої пріоритети змінилися. Молода, я шукала форму боротьби в коханні, сьогодні я віддаю перевагу співучасті. Мені потрібен спокій у тому, чим я живу", — додала колишня дружина актора Венсана Касселя, яка народила йому дочок Деву та Леоні.

Поки що ні Бертон, ні Белуччі свої стосунки ніяк не коментують, воліючи відмовчуватися, поки за них пишуть таблоїди.

Раніше Фокус розповідав, що старша дочка Моніки Белуччі пішла стопами матері та вже дебютує в кіно. Чи стане Дева такою самою іконою, як її мати, покаже час.