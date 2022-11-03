Дочка Моніки Беллуччі Дева Кассель дебютує в кіно

Моніка Белуччі вперше з'явилася на екрані у 26 років, її дочка отримала свою дебютну роль у 18 років.

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18-річна дочка італійської акторки й моделі Моніки Белуччі та її французького колеги Венсана Касселя Дева Кассель продовжує шлях своєї знаменитої матері. Спочатку дівчина підкорила модний подіум і стала обличчям аромату Dior, прикрасила кілька обкладинок найкращих фешн-журналів світу, а тепер націлилася й на акторську кар'єру. Дева зніметься у фільмі італійської режисерки Лаури Лукетті "Прекрасне літо", повідомляє Variety.

У драмі про повноліття, заснованій на романі італійського письменника Чезаре Павезе "Маєток Ла Белла", який у 1950 році отримав престижну італійську літературну премію Premio Strega і був широко перекладений, вона зіграє дику та провокаційну натурницю Амелію. Вона знайомить свою молодшу подругу Джинію (Іле Яра Віанелло) зі світом богемних художників, де вона вперше закохується.

Дія відбувається під час прекрасного літа в Турині у 1938 на тлі подальшого вступу Італії фашистської епохи в Другу світову війну.

Права на екранізацію роману здобула італійська торгова компанія True Colors.

"Прекрасне літо" — це другий повнометражний фільм Лукетті після "Квітка-близнючка" 2018 року, прем'єра якого відбулася в Торонто. Провідним продюсером "Прекрасного літа" є Джованні Помпілі, чиє кіновиробництво в Римі стоїть за берлінським лауреатом "Золотого ведмедя" 2022 року, "Алькарас".

Моніка Белуччі дебютувала в кіно значно пізніше, ніж її дочка. У 26-річному віці вона вперше зіграла в італійській стрічці "Життя з дітьми" ("Доросле кохання") режисера Діно Різі разом із Джанкарло Джанніні, Корін Клері та Ніколя Фероном. Потім були дві головні ролі в комедіях: "Зловживання" ("Лотерея") режисера Франческо Лаудадіо й "Уперта доля", де Моніка блискуче зіграла сестер-близнюків Марину й Анжелу.

Сьогодні в її фільмографії близько 70 стрічок і звання однієї з найталановитіших і найкрасивіших акторок у світі.

Нагадаємо, Дева Кассель з'явилася на обкладинці швейцарського глянцю Bilan Luxe.