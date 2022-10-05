Дева Кассель у діамантах з'явилася на обкладинці глянцю

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя продовжує підкорювати модні вершини.

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Дева Кассель, старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя з'явилася на обкладинці швейцарського глянцю Bilan Luxe.

18-річна модель, яка нещодавно розпочала свою кар'єру, але продовжує її цілком успішно, позувала в коштовностях Cartier. Рік тому Деву оголосили наймолодшою амбасадоркою цього ювелірного бренду.

[ + – ] Дева Кассель в прикрасах Cartier

На обкладинці Дева з'явилася у діамантах, а для розвороту знялася у смарагдовому кольє, сережках та персні.

[ + – ] Дева Кассель в прикрасах Cartier

Дівчина також показала фотографії з бекстейджу зйомок.

[ + – ] Дева Кассель в прикрасах Cartier

Раніше Дева взяла участь у показі Dolce & Gabbana у Мілані. Вона пройшла по подіумі, а Моніка Беллуччі спостерігала за нею із зали.

Вона, як і її мати з юних років, є музою дизайнерського дуету і регулярно бере участь у його показах.

Дева Кассель була однією з зірок показу Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023. Доменіко Дольче та Стефано Габбана влаштували шоу у Сіракузах на Сицилії, на батьківщині бренду прямо на головній площі та запросили всіх селебріті, які є "друзями" будинку моди. Шоу вийшло розкішним.

Правда супермодель Гайді Клум, чия дочка також брала участь у показі, пізніше розповідала, що чотири моделі втратили свідомість від хвилювання, і коли спека стала нестерпною.