Дева Кассель у діамантах з'явилася на обкладинці глянцю
Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя продовжує підкорювати модні вершини.
Дева Кассель, старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя з'явилася на обкладинці швейцарського глянцю Bilan Luxe.
18-річна модель, яка нещодавно розпочала свою кар'єру, але продовжує її цілком успішно, позувала в коштовностях Cartier. Рік тому Деву оголосили наймолодшою амбасадоркою цього ювелірного бренду.
На обкладинці Дева з'явилася у діамантах, а для розвороту знялася у смарагдовому кольє, сережках та персні.
Дівчина також показала фотографії з бекстейджу зйомок.
Раніше Дева взяла участь у показі Dolce & Gabbana у Мілані. Вона пройшла по подіумі, а Моніка Беллуччі спостерігала за нею із зали.
Вона, як і її мати з юних років, є музою дизайнерського дуету і регулярно бере участь у його показах.
Дева Кассель була однією з зірок показу Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023. Доменіко Дольче та Стефано Габбана влаштували шоу у Сіракузах на Сицилії, на батьківщині бренду прямо на головній площі та запросили всіх селебріті, які є "друзями" будинку моди. Шоу вийшло розкішним.
Правда супермодель Гайді Клум, чия дочка також брала участь у показі, пізніше розповідала, що чотири моделі втратили свідомість від хвилювання, і коли спека стала нестерпною.