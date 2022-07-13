17-річна донька Моніки Беллуччі вийшла на подіум у прозорій сукні

З Dolce & Gabbana Дева Кассель співпрацює з 2019 року.

17-річна дочка французького актора Венсана Касселя та італійської акторки та моделі Моніки Беллуччі Дева Кассель взяла участь у показі Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023. Доменіко Дольче та Стефано Габбана влаштували шоу в Сіракузах на Сицилії, на батьківщині бренду, і юна Дева стала окрасою подіуму.

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Показ проходив в Ортіджії, найстарішій частині Сіракуз, яка славиться своїми мальовничими руїнами, а гостями стали такі світові знаменитості як Шерон Стоун, Мерая Кері, Дрю Беррімор, Гайді Клум, Емма Робертс, Люсі Гейл, Гелен Міррен та Крістіан Бейл.

На подіумі Deva представила мереживну прозору сукню з вишивкою та декором перлами з колекції Haute Couture осінь/зима 2022 2023. Під сукню вона одягла чорні шорти та такого ж кольору бюстгальтер, а образ доповнили довгі прозорі чорні рукавички.

Дева Кассель співпрацює із модним будинком Dolce & Gabbana з 2019 року. Вона стала обличчям парфумів Dolce Shine, знявшись у рекламі парфумів на Амальфітанському узбережжі, а через два роки рекламувала Dolce Rose. Фотосесія з цього приводу відбулася у Белладжіо на озері Комо.

Дівчина вже неодноразово брала участь у показах бренду. Рік тому у Венеції вона з'явилася в гондолі в елегантній та ефектній червоній сукні, потім продефілювала на площі Сан-Марко разом із Лені Клум, дочкою супермоделі Гайді Клум.

Нагадаємо, нещодавно Деву помітили на відпочинку із російськими моделями в Лондоні.