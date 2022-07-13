17-летняя дочь Моники Белуччи вышла на подиум в прозрачном платье

С Dolce & Gabbana Дева Кассель сотрудничает с 2019 года.

17-летняя дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской аткрисы и модели Моники Белуччи Дева Кассель поучаствовала в показе Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023. Доменико Дольче и Стефано Габбана устроили шоу в Сиракузах на Сицилии, на родине бренда, и юная Дева стала украшением подиума.

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Показ проходил в Ортиджии, старейшей части Сиракуз, которая славится своими живописными руинами, а гостями стали такие мировые знаменитости как Шэрон Стоун, Мэрайя Кэри, Дрю Берримор, Хайди Клум, Эмма Робертс, Люси Хейл, Хелен Миррен и Кристиан Бэйл.

На подиуме Deva представила кружевное прозрачное платье с вышивкой и декором жемчугом из коллекции Haute Couture осень/зима 2022 2023. Под платье она надела черные шерты и такого же цвета бюстгальтер, а образ дополнили длинные прозрачные черные перчатки.

Дева Кассель сотрудничает с модным домом Dolce & Gabbana с 2019 года. Она стала лицом духов Dolce Shine, снявшись в рекламе парфюма на Амальфитанском побережье, а через два года рекламировала Dolce Rose. Фотосессия по этому поводу состоялась в Белладжио на озере Комо.

Девушка уже неоднократно принимала участие в показах бренда. Год назад в Венеции она появилась в гондоле в элегантном и эффектном красном платье, затем продефилировала на площади Сан-Марко вместе с Лени Клум, дочерью супермодели Хайди Клум.

Напомним, недавно Деву заметили на отдыхе с российскими моделями в Лондоне.