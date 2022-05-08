Дочь Беллуччи и Касселя отдыхает с российскими моделями в Лондоне

Дева Кассель ходит на вечеринки с моделями из России и может произнести несколько фраз на русском языке.

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17-летнюю дочь голливудских актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Деву заметили в компании российских моделей. Об этом сообщает Telegram-канал Только никому.

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На видео Дева Кассель в компании девушек-моделей из России ходит на вечеринки, расслабляется алкоголем и может произнести несколько фраз на русском языке. Так, например, по просьбе одной из своих русскоговорящих подруг Дева повторяет фразу из трека российского репера Фейса "Всем моим братьям салам", а также говорит, что ее зовут Дева и ей семнадцать лет и передает успокаивающие послание родителям: "Папа не волнуйся, я с русскими".

Также Дева Кассель участвовала в тематической фотосессии со своей подругой моделью Эмили Бруни, где девушки позировали в меховых шапках с советской красной звездой. Стоит отметить, что в профили у Эмили Бруни написано "Свобода Украине" и "FUCK PUTIN". А на аватарке стоит фото девочки из аниме с нарисованным на щеках бело-сине-белым флагом. Это символика антивоенного движения России.

[ + – ] Фото: Instagram emilybruni

[ + – ] Фото: Instagram emilybruni

Как писал ранее Фокус, весной дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снялась для обложки российского Elle. В разговоре с журналистами издания модель трогательными подробностями своих отношений с Моникой Белуччи. Дева призналась, что влияет на маму, рассказывая ей об актуальных трендах в бьюти-сфере и моде.

Также Фокус рассказывал о том, что супруга Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки отпраздновала свое 25-летие в компании своей падчерицы Девы Кассель. Несмотря на 9-ти летнюю разницу в возрасте Тина и Дева очень близки. Они нередко проводят время вместе и публикуют совместные видео в соцсетях.