Дочка Беллуччі та Касселя відпочиває з російськими моделями у Лондоні

Дева Кассель ходить на вечірки з моделями з Росії та може промовити кілька фраз російською мовою.

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17-річну доньку голлівудських акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Деву помітили у компанії російських моделей. Про це повідомляє Telegram-канал "Тільки нікому".

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На відео Дева Кассель у компанії дівчат-моделей із Росії ходить на вечірки, розслабляється алкоголем і може промовити кілька фраз російською мовою. Так, наприклад, на прохання однієї зі своїх російськомовних подруг Дева повторює фразу з треку російського репера Фейса "Всем моим братьям салам", а також каже, що її звуть Дева та їй сімнадцять років і передає заспокійливе послання батькам: "Папа не волнуйся, я с русскими".

Також Дева Кассель брала участь у тематичній фотосесії зі своєю подругою моделлю Емілі Бруні, де дівчата позували у хутряних шапках із радянською червоною зіркою. Варто зазначити, що в профілі в Емілі Бруні написано "Свобода України" та "FUCK PUTIN". А на аватарці стоїть фото дівчинки з аніме з намальованим на щоках біло-синьо-білим прапором. Це символіка антивоєнного руху Росії.

[ + – ] Фото: Instagram emilybruni

[ + – ] Фото: Instagram emilybruni

Як писав раніше Фокус, навесні дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева знялася для обкладинки російського Elle. У розмові з журналістами видання модель зворушливими подробицями своїх стосунків із Монікою Белуччі. Дева зізналася, що впливає на маму, розповідаючи їй про актуальні тренди у б'юті-сфері та моді.

Також Фокус розповідав, що дружина Венсана Касселя французька модель Тіна Кунакі відсвяткувала своє 25-річчя у компанії своєї падчерки Деви Кассель. Незважаючи на 9-ти річну різницю у віці Тіна та Дева дуже близькі. Вони часто проводять час разом і публікують спільні відео в соцмережах.