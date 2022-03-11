Дочка Моніки Белуччі та Венсана Касселя знялася для останнього російського Elle

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Діва знялася для обкладинки російського Elle. Ймовірно, це останній випуск журналу, оскільки нещодавно американський холдинг Hearst, який володіє брендом, відкликав ліцензію російського видання.

Донька Моніки Белуччі та Венсана Кассела Діва знялася для обкладинки квітневого номера російського журналу ELLE Rassia, про що повідомило видання Super. Дівчина розповіла, що бере участь у багатьох різних проєктах та планує надалі якомога більше часу присвячувати кар'єрі.

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"Мені пропонують багато проєктів, зйомок, я поки що вибираю, але, думаю, з літа почну присвячувати модельній кар'єрі більше часу, ніж зараз", — розповіла Діва. Також модель поділилася з журналістами зворушливими подробицями своїх стосунків із Монікою Белуччі. Вона зізналася, що впливає на маму, розповідаючи їй про актуальні тренди у б'юті-сфері та моді.

"Мої найулюбленіші моменти — коли ми збираємося, щоб відзначити чийсь день народження. Ще з дитинства ці урочистості пов'язані у мене з ароматом татового одеколону та запахом маминої пасти", — поділилася Діва.

2020 року Діва вперше знялася для обкладинки французького ELLE. А колись із французького Elle почалася модельна кар'єра її мами.

Нагадаємо, американський холдинг Hearst вирішив відкликати ліцензії у російського видання Esquire, про це повідомив головний редактор видання Сергій Мінаєв у себе в Telegram. Останній номер журналу вийде у квітні. Також ЗМІ, з посиланням на джерела, стверджували, що холдинг відкликав і інші бренди — Elle, Men's Health, Cosmopolitan, Harper's Bazaar.

Як писав раніше Фокус, новий березневий випуск модного журналу ELLE Франція присвячений подіям в Україні. Його обкладинку прикрашає фото дівчинки із намальованим українським прапором на щоці. Обкладинка виконана у синьо-жовтих тонах. А видавничий дім Condé Nast, до якого належать видання GQ, Vogue, Tatler, Glamour, припиняє роботу в Росії через військові дії в Україні. Таке рішення пов'язане зокрема з новими законами про цензуру в РФ.