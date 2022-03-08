Vogue йде з Росії через війну в Україні

Видавничий дім Condé Nast, якому належать видання GQ, Vogue, Tatler, Glamour, припиняє роботу в Росії через воєнні дії в Україні.

Американський офіс Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) оголосив про припинення видавничої діяльності в Росії. Про це повідомив голова ВД Роджер Лінч у листі для співробітників у всьому світі. За його словами, таке рішення пов'язане з війною в Україні та новими законами про цензуру в РФ.

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"Як я заявив у своїй записці минулого тижня, ми, як і раніше, вражені і налякані безглуздим насильством і трагічною гуманітарною кризою в Україні. Для журналістів та редакційних колективів по всьому світу дуже важливо, щоб ми могли створювати контент без ризику для безпеки наших співробітників". Нещодавно російський уряд ухвалив нові закони про цензуру, які тепер роблять це неможливим для нас", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ВД Conde Nast працював у Росії з 1998 року. Того ж року вийшов перший журнал Vogue Росія.

Також постачання товарів до Росії призупинила нідерландсько-британська компанія Unilever, якій належать бренди Dove, Axe, Rexona, Чиста Лінія, Domestos, Cif. Як повідомляє Bloomberg, постачання товарів, вироблених у Росії, триватимуть усередині країни.

Раніше Фокус повідомляв, що через війну в Україні McDonald's закриває всі 850 ресторанів швидкого харчування в РФ.