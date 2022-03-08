Vogue уходит из России из-за войны в Украине

Издательский дом Condé Nast, которому принадлежат издания GQ, Vogue, Tatler, Glamour, прекращает работу в России из-за военных действий в Украине

Американский офис Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) объявил о прекращении издательской деятельности в России. Об этом сообщил глава ИД Роджер Линч в письме для сотрудников по всему миру. По его словам, такое решение связано с войной в Украине и новыми законами о цензуре в РФ.

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"Как я заявил в своей записке на прошлой неделе, мы по-прежнему потрясены и напуганы бессмысленным насилием и трагическим гуманитарным кризисом на Украине. Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас", — говорится в сообщении.

Напомним, ИД Conde Nast работал в России с 1998 года. В тот же год вышел первый журнал Vogue Россия.

Также поставки товаров в Россию приостановила нидерландско-британская компания Unilever, которой принадлежат бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif. Как сообщает Bloomberg, поставки товаров, произведенных в России, будут продолжаться внутри страны.

Ранее Фокус сообщал, что из-за войны в Украине McDonald’s закрывает все 850 ресторанов быстрого питания в РФ.