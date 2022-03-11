Журнал ELLE Франція присвятив обкладинку подіям в Україні

Відомий глянець порушив питання війни в Україні.

Новий березневий випуск модного журналу ELLE Франція присвячений подіям в Україні. Його обкладинку прикрашає фото дівчинки з намальованим українським прапором на щоці. Обкладинка виконана у блакитно-жовтих тонах.

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[ + – ] Обкладинка березневого номеру ELLE Франція присвячена Україні

Зокрема у випуску є прямий репортаж з російсько-української війни очима працівників журналу ELLE Україна.

Раніше Фокус писав про те, як британський актор Бенедикт Камбербетч прийшов на нагородження премією з українським прапором у руках. Блакитно-жовтий прапор раніше знаменитості вручив один із його шанувальників під час відкриття іменної зірки Камбербетча на Алеї слави в Голлівуді.

Нагадаємо, американка українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер зібрали понад 20 мільйонів доларів допомоги українським біженцям менш ніж за тиждень. У планах акторської пари зібрати понад 30 млн доларів.