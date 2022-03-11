Журнал ELLE Франция посвятил обложку событиям в Украине

Известный глянец поднял вопрос войны в Украине.

Новый мартовский выпуск модного журнала ELLE Франция посвящен событиям в Украине. Его обложку украшает фото девочки с нарисованным украинским флагом на щеке. Обложка выполнена в сине-желтых тонах.

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[ + – ] Обложка мартовского номера ELLE Франция посвящена Украине

В частности, в выпуске есть прямой репортаж с российско-украинской войны глазами работников журнала ELLE Украина.

Ранее Фокус писал о том, как британский актер Бенедикт Камбербэтч пришел на награждение премией с украинским флагом в руках. Сине-желтый флаг ранее знаменитости вручил один из его поклонников во время открытия именной звезды Камбербэтча на Аллее славы в Голливуде.

Напомним, американка украинского происхождения Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер собрали более 20 миллионов долларов помощи украинским беженцам менее чем за неделю. В планах актерской пары собрать более 30 млн долларов.