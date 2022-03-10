Бенедикт Камбербэтч пришел на награждение престижной премией с украинским флагом в руках

Актер призвал мировую общественность не оставаться в стороне от того, что происходит в центре Европы.

45-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч не остался в стороне от того, что происходит в Украине. На 37-й церемонии Cinema Vanguard Award в Арлингтонском театре в Санта-Барбаре (Калифорния) он появился с украинским флагом в руках.

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Актер получил награду за роль в фильме "Власть пса".

Этот флаг еще 1 марта ему вручил один из его поклонников во время открытия именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

"Я не могу сегодня выступать в этот удивительный момент моей жизни, на этой необычной трибуне, не признавая очевидность того, что происходит в Украине, и не выражая свою поддержку народу Украины, мою поддержку народу России, выступающего против клептократии и идиотизма их правителей, чтобы попытаться остановить развитие этого злодеяния", – заявил актер тогда.

Актера на церемонии в Санта-Барбаре сопровождала его жена Софи Хантер. Она позировала на красной дорожке в атласном узорчатом платье от Erdem за $2600. Образ она дополнила черными лаконичными босоножками на высоком каблуке и бриллиантовыми серьгами.

Ранее о своей поддержке Украине заявили Стивен Кинг, Анджелина Джоли, Дэвид Бекхэм, Леди Гага, Мадонна, члены британской королевской семьи и многие другие мировые знаменитости. Они не только рассказывают о ситуации в нашей стране, но и призывают жертвовать деньги в фонды, поддерживающие украинских беженцев, число которых уже приближается к двум миллионам. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский культурный центр в Лондоне, чтобы пообщаться с волонтерами, которые собирают помощь для граждан Украины.