Бенедикт Камбербетч прийшов на нагородження престижною премією з українським прапором у руках

Актор закликав світову громадськість не залишатися осторонь того, що відбувається в центрі Європи.

45-річний британський актор Бенедикт Камбербетч не залишився осторонь того, що відбувається в Україні. На 37-й церемонії Cinema Vanguard Award в Арлінгтонському театрі Санта-Барбарі (Каліфорнія) він з'явився з українським прапором у руках.

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Актор отримав нагороду за роль у фільмі "Влада пса".

Цей прапор ще 1 березня йому вручив один із його шанувальників під час відкриття іменної зірки на Алеї слави в Голлівуді.

"Я не можу сьогодні виступати в цей дивовижний момент мого життя, на цій незвичайній трибуні, не визнаючи очевидність того, що відбувається в Україні, і не висловлюючи своєї підтримки народу України, моєї підтримки народу Росії, який виступає проти клептократії та ідіотизму їхніх правителів, щоб спробувати зупинити розвиток цього злочину", — заявив актор тоді.

Актора на церемонії в Санта-Барбарі супроводжувала його дружина Софі Гантер. Вона позувала на червоній доріжці в атласній сукні від Erdem за $2600. Образ вона доповнила чорними лаконічними босоніжками на високих каблуках та діамантовими сережками.

Раніше про свою підтримку Україні заявили Стівен Кінг, Анджеліна Джолі, Девід Бекхем, Леді Гага, Мадонна, члени британської королівської родини та багато інших світових знаменитостей. Вони не лише розповідають про ситуацію в нашій країні, а й закликають жертвувати гроші у фонди, які підтримують українських біженців, кількість яких уже наближається до двох мільйонів. Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Український культурний центр у Лондоні, щоб поспілкуватися із волонтерами, які збирають допомогу для громадян України.