Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя снялась для последнего российского Elle

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снялась для обложки российского Elle. Вероятно, это последний выпуск журнала, так как недавно американский холдинг Hearst, который владеет брендом, отозвал лицензию у российского издания

Дочь Моники Белуччи и Венсана Кассела Дева снялась для обложки апрельского номера российского журнала ELLE Rassia, о чем сообщило издание Super. Девушка рассказала, что участвует во множестве разных проектов и планирует в дальнейшем как можно больше времени посвящать карьере.

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"Мне предлагают много проектов, съемок, я пока выбираю, но, думаю, с лета начну посвящать модельной карьере больше времени, чем сейчас",— рассказала Дева. Также модель поделилась с журналистами трогательными подробностями своих отношений с Моникой Белуччи. Она призналась, что влияет на маму, рассказывая ей об актуальных трендах в бьюти-сфере и моде.

"Мои самые любимые моменты — когда мы собираемся, чтобы отметить чей-то день рождения. Еще с детства эти торжества связаны у меня с ароматом папиного одеколона и запахом маминой пасты", — поделилась Дева.

В 2020 году Дева впервые снялась для обложки французского ELLE. А когда-то с французского Elle началась модельная карьера ее мамы.

Напомним, американский холдинг Hearst принял решение отозвать лицензии у российского издания Esquire, об этом сообщил главный редактор издания Сергей Минаев у себя в Telegram. Последний номер журнала выйдет в апреле. Также СМИ, со ссылкой на источники утверждали, что холдинг отозвал и другие бренды — Elle, Men's Health, Cosmopolitan, Harper's Bazaar.

Как писал ранее Фокус, новый мартовский выпуск модного журнала ELLE Франция посвящен событиям в Украине. Его обложку украшает фото девочки с нарисованным украинским флагом на щеке. Обложка выполнена в сине-желтых тонах. А издательский дом Condé Nast, которому принадлежат издания GQ, Vogue, Tatler, Glamour, прекращает работу в России из-за военных действий в Украине. Такое решение связано в том числе с новыми законами о цензуре в РФ.