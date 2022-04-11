Тіна Кунакі відзначила 25-річчя в компанії дочки Венсана Касселя та Моніки Белуччі

Тіна та Дева – не тільки мачуха та падчерка, а й близькі подруги. Різниця в дев'ять років їх зовсім не бентежить.

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Французька модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі яскраво відсвяткувала своє 25-річчя в компанії друзів, чоловіка та його 16-річної дочки Деви Кассель. Незважаючи на те, що вона народилася 5 квітня, а вечірка відбулася 9-го, знімки з неї дівчина опублікувала в Instagram лише зараз.

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На святі Тіна сяяла в цілісній довгій сукні, розшитій паєтками, і босоніжках на підборах із зав'язками. Її розкішне волосся було розпущене. Пізніше вона переодяглася й танцювала на танцполі в чорній мінісукні та фіолетових колготках, що повністю закривали взуття, доповнивши образ високими чорними рукавичками.

На знімках можна побачити і Венсана Касселя, який був у чудовому настрої.

Що ж до стосунків Тіни та Деви, то вони, за інформацією ЗМІ, дуже близькі. Вони регулярно проводять час разом. 8 березня їх також бачили разом на вечері, організованій у кулуарах Тижня моди в Парижі. Потім у сторіз Instagram з'явилося їхнє спільне відео з підписом "Наймиліші сусіди".

Тіна вийшла заміж за Касселя, який старший за неї на 30 років, 24 серпня 2017 року.

"Коли я зустрів Тіну в Біарріці, їй було всього 18 років. Я не знав, скільки їй було років, коли зустрів її. Але ти не вибираєш, у кого закохуватися. Наступного дня, коли вона сказала мені про це, я був трохи здивований, але подумав, що так воно і є", — розповів Кассель журналістам за кілька днів після заручин.

У 2019 році Кунакі народила чоловікові дочку Амазоні.

Із 25-річчям він привітав молоду дружину знімком, на якому йде з нею гарним пляжем.

"Сьогодні день народження моєї дами, моєї коханої, мого життя, моєї королеви, моєї співучасниці в злочині, моєї любові, моєї дружини Тіни. Люблю тебе до місяця й назад", – ідеться в підписі.

До Тіни Кассель був одружений із Монікою Белуччі. Пара пробула в шлюбі з 1999 по 2013 рік. Актриса подарувала дружину дочок Деву та Леоні.

"У трьох моїх дочок, Деви, Леоні й Амазоні, "сильні" матері. Моделі, жінки, які не здаються, які незалежні й активні... Я знаю, що це жінки, які ніколи не будуть вважати себе гіршими за чоловіків. Це дуже поколінне", – відверто говорив Венсан у лютому 2021 року.

Нагадаємо, у лютому Тіна Кунакі позувала фотографам у ефектних топах-корсетах і сміливих мініспідницях у межах рекламного кампейну нової лінійки модного бренду Miaou.