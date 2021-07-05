Дочь Моники Белуччи снялась в новой рекламе аромата Dolce & Gabbana

Девушка поделилась фотографиями со съемок на своей странице в соцсети.

16-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, Дева, была замечена в а съемках новой рекламы аромата Dolce Rose от Dolce & Gabbana, лицом которого девушка является.

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На странице в соцсети модели появились фото со съемок, и на них можно увидеть, как будет выглядеть Дева в новом ролике. На ней было сиренево-цветочное легкое платье с оборками, напоминающее оттенком то, в котором ее мать появилась на церемонии вручения награды Womenʼs World Awards в 2009 году.

Образ девушки дополняли пара ярких разноцветных серег в форме капли, которые доходили до ее плеч, а также сандалии D&G.

Волосы спадали девушке на плечи и были завиты в изящные локоны. Макияж Девы был акцентирован на глаза: визажист подчеркнула их черной подводкой и нанесла на лицо легкий румянец, а также матовую яркую помаду на губы.

Первый видеоролик с Девой, рекламирующей Dolce Rose, вышел в феврале. В рекламе видно, как она кружит по полям цветов, собирает розы и просматривает живописные открытки, прежде чем нырнуть с лодки в Лигурийское море.

[ + – ] Дева Кассель в рекламе аромата Dolce Rose

Подающая надежды модель разместила видео вместе с серией профессиональных изображений из кампании, которые также были опубликованы на сайте.

Напомним, в начале этого года Дева появилась на обложке и страницах журнала Elle France в образе актрисы из старых итальянских фильмов. Снимки, сделанные известным итальянским фотографом Стефано Галуззи, раскрыли в юной модели и ее актерское мастерство. Девушка с легкостью перевоплотилась в звезду кино прошлого века, примерив элегантные винтажные образы.