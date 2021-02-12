Дочь Моники Белуччи примерила винтажные образы в новой фотосессии

Девушка украсила страницы журнала Elle второй раз за полгода

16-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева появилась на обложке и страницах журнала Elle France в образе актрисы из старых итальянских фильмов. Кадры из фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram.

Фото: Instagram/Deva Cassel

Снимки, сделанные известным итальянским фотографом Стефано Галуззи, раскрыли в юной модели и ее актерское мастерство. Девушка с легкостью перевоплотилась в звезду кино прошлого века, примерив элегантные винтажные образы.

Дочь знаменитых актеров, взявшая от своих родителей все самое лучшее, сотрудничает с модельным агентством Karin Models. Она уже снималась для рекламной кампании ювелирного бренда Cartier, амбассадором которого с 1997 года является ее мать, появлялась в рекламе Dolce & Gabbana. Позже этот же модный дом пригласил юную модель для участия в шоу. Сейчас Дева является амбассадором аромата Dolce Shine

Обложка для Elle – уже вторая для Девы. Впервые она появилась на ней в октябре прошлого года.

Фото: Instagram/Deva Cassel

Дева — старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 12 сентября ей исполнится 17 лет. У актеров еще есть дочь Леони, которой в этом году исполнится 11.

В апреле 2019 году у Девы появилась еще одна сестра, но уже сведена — от нового брака ее отца с моделью Тиной Кунаки. Девочку назвали Амазони.