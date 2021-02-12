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Дочь Моники Белуччи примерила винтажные образы в новой фотосессии

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Дева Кассель, дочь Моники Белуччи, модель, фото
Фото: Instagram/Deva Cassel

Девушка украсила страницы журнала Elle второй раз за полгода

16-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева появилась на обложке и страницах журнала Elle France в образе актрисы из старых итальянских фильмов. Кадры из фотосессии опубликованы на ее странице в Instagram.

Дева Кассель, обложка журнала, Elle
Фото: Instagram/Deva Cassel

Снимки, сделанные известным итальянским фотографом Стефано Галуззи, раскрыли в юной модели и ее актерское мастерство. Девушка с легкостью перевоплотилась в звезду кино прошлого века, примерив элегантные винтажные образы.

Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle
Дева Кассель, фотосессия, Elle

Дочь знаменитых актеров, взявшая от своих родителей все самое лучшее, сотрудничает с модельным агентством Karin Models. Она уже снималась для рекламной кампании ювелирного бренда Cartier, амбассадором которого с 1997 года является ее мать, появлялась в рекламе Dolce & Gabbana. Позже этот же модный дом пригласил юную модель для участия в шоу. Сейчас Дева является амбассадором аромата Dolce Shine

Обложка для Elle – уже вторая для Девы. Впервые она появилась на ней в октябре прошлого года.

Дева Кассель, обложка журнала, Elle
Фото: Instagram/Deva Cassel

Дева — старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 12 сентября ей исполнится 17 лет. У актеров еще есть дочь Леони, которой в этом году исполнится 11.

 В апреле 2019 году у Девы появилась еще одна сестра, но уже сведена — от нового брака ее отца с моделью Тиной Кунаки. Девочку назвали Амазони.