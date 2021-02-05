Венсан Кассель и его молодая жена Тина Кунаки украсили обложку глянца (фото)

Тина Кунаки поделилась в соцсети фото обложки, а ее супруг – кадрами бэкстейджа со съемок.

54-летний французский актер Венсан Кассель снялся вместе со своей 23-летней супругой Тиной Кунаки в фотосессии для журнала Madame Figaro. Фото обложки глянца Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото пара в одинаковых светлых жакетах. Образ тины дополнен белой футболкой и юбкой, а Венсана – белой рубашкой и свободными джинсами. Они держаться за руки, спрятав вторые руки в карманы.

Фото собрало свыше ста тысяч лайков, а среди тех, кто отметил фото, была и американская модель и актриса Эмили Ратаковски.

Фото: Instagram/TINA KUNAKEY

В свою очередь бывший муж Моники Белуччи опубликовал в сториз Instagram кадры бэкстейджа, на которых супруги дурачатся и позируют фотографу. В процессе съемок они оба сменили несколько нарядов.

Тина и Венсан поженились 24 августа 2018-го. Поначалу в то, что отношения этой пары, которая познакомилась на Ибице, серьезны, мало кто верил, поскольку 50-летний мужчина и 18-летняя французская модель, казалось, имели мало общего. Однако после трех лет отношений влюбленные поженились, а весной 2019 года у них родилась дочь Амазони.

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Напомним, в марте прошлого года супруги вместе поучаствовали в романтической фотосессии для глянца 7000 Magazine. Фото были сделаны во время отдыха пары в Бразилии. Вскоре после этого они появились на кинопремии "Сезар». На красную дорожку Тина прибыла в роскошном черном сияющем платье от Alexandre Vauthier с открытыми плечами и широкой меховой накидкой в тон. Венсан выбрал бледно-голубую рубашку, синее пальто и черные брюки.