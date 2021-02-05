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Венсан Кассель и его молодая жена Тина Кунаки украсили обложку глянца (фото)

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Венсан Кассель, Тина Кунаки, фотосессия, Madame Figaro
Фото: Instagram/TINA KUNAKEY

Тина Кунаки поделилась в соцсети фото обложки, а ее супруг – кадрами бэкстейджа со съемок.

54-летний французский актер Венсан Кассель снялся вместе со своей 23-летней супругой Тиной Кунаки в фотосессии для журнала Madame Figaro. Фото обложки глянца Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото пара в одинаковых светлых жакетах. Образ тины дополнен белой футболкой и юбкой, а Венсана – белой рубашкой и свободными джинсами. Они держаться за руки, спрятав вторые руки в карманы.

Фото собрало свыше ста тысяч лайков, а среди тех, кто отметил фото, была и американская модель и актриса Эмили Ратаковски.

Венсан Кассель, Тина Кунаки, обложка, Madame Figaro
Фото: Instagram/TINA KUNAKEY

В свою очередь бывший муж Моники Белуччи опубликовал в сториз Instagram кадры бэкстейджа, на которых супруги дурачатся и позируют фотографу. В процессе съемок они оба сменили несколько нарядов.

Венсан Кассель, Тина Кунаки, фотосессия
Венсан Кассель, Тина Кунаки, фотосессия
Венсан Кассель, Тина Кунаки, фотосессия
Венсан Кассель, Тина Кунаки, фотосессия
Венсан Кассель, Тина Кунаки, фотосессия
Венсан Кассель, Тина Кунаки, фотосессия

Тина и Венсан поженились 24 августа 2018-го. Поначалу в то, что отношения этой пары, которая познакомилась на Ибице, серьезны, мало кто верил, поскольку 50-летний мужчина и 18-летняя французская модель, казалось, имели мало общего. Однако после трех лет отношений влюбленные поженились, а весной 2019 года у них родилась дочь Амазони.

Напомним, в марте прошлого года супруги вместе поучаствовали в романтической фотосессии для глянца 7000 Magazine. Фото были сделаны во время отдыха пары в Бразилии. Вскоре после этого они появились на кинопремии "Сезар». На красную дорожку Тина прибыла в роскошном черном сияющем платье от Alexandre Vauthier с открытыми плечами и широкой меховой накидкой в тон. Венсан выбрал бледно-голубую рубашку, синее пальто и черные брюки.