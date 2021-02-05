Венсан Кассель і його молода дружина Тіна Кунакі прикрасили обкладинку глянцю (фото)

Тіна Кунакі поділилася в соцмережі фото обкладинки, а її чоловік — кадрами бекстейджу зі зйомок.

54-річний французький актор Венсан Кассель знявся разом зі своєю 23-річною дружиною Тіною Кунакі у фотосесії для журналу Madame Figaro. Фото обкладинки глянцю Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото пара в однакових світлих жакетах. Образ Тіни доповнений білою футболкою і спідницею, а Венсана — білою сорочкою і вільними джинсами. Вони триматися за руки, сховавши другі руки в кишені.

Фото зібрало понад сто тисяч лайків, а серед тих, хто відзначив фото, була американська модель і актриса Емілі Ратаковскі.

Фото: Instagram/TINA KUNAKEY

У свою чергу колишній чоловік Моніки Белуччі опублікував у сторіз Instagram кадри бекстейджу, на яких подружжя дуріють і позують фотографу. У процесі зйомок вони обидва змінили кілька нарядів.

Тіна і Венсан одружилися 24 серпня 2018-го. Спочатку в те, що відносини цієї пари, яка познайомилася на Ібіці, серйозні, мало хто вірив, оскільки 50-річний чоловік і 18-річна французька модель, здавалося, мали мало спільного. Однак після трьох років стосунків закохані одружилися, а весною 2019 року в них народилася дочка Амазонія.

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Нагадаємо: у березні минулого року подружжя разом взяли участь у романтичній фотосесії для глянцю 7000 Magazine. Фото були зроблені під час відпочинку пари в Бразилії. Незабаром після цього вони з'явилися на кінопремії "Сезар". На червону доріжку Тіна прибула в розкішному чорному сяючому платті від Alexandre Vauthier з відкритими плечима і широкою хутряною накидкою в тон. Венсан вибрав блідо-блакитну сорочку, синє пальто і чорні штани.