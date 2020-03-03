Венсан Кассель снялся в романтической фотосессии вместе с женой

2020-03-03 18:40:35

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Для съемок пара выбрала бразильский пляж

53-летний актер Венсан Кассель и его 22-летняя жена Тина Кунаки вместе поучаствовали в романтической фотосессии для глянца 7000 Magazine.

Фото были сделаны во время отдыха пары в Бразилии, сейчас они уже вернулись и даже приняли участие в церемонии кинопремии "Сезар".

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Идея фотосессии пришла в голову самой Тине, о чем она и написала на своей странице в Instagram. В жизнь ее воплотил давний друг модели, фотограф Виктор Сантьяго.

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Все фото: 7000 Magazine

Журнал 7000 Magazine был основан в 2012 году, распространяется на Неделях моды в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне и представляет из себя триста страниц "искусства в чистом виде".

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