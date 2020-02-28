Биоразлагаемая обувь и рококо-показ. Чем запомнились недели моды в Европе, кроме коронавируса

Масштабный модный марафон в Европе сезона 2020 подходит к концу и, по традиции, ознаменован fashion-шоу во французской столице

Всю планету сотрясают тревожные новости о китайском коронавирусе, который стал причиной закрытия прямых рейсов из Китая, массовых беспорядков, масштабных карантинов и паники во всем мире.

Тревога от вспышки коронавируса в Италии повлияла на многие модные события в Милане во время недели моды-2020. Так, культовій дом Giorgio Armani вынужденно отказался от идеи устроить дефиле. Коллекция итальянского модного дома будет доступна только в формате онлайн-трансляции.

Самого Армани умудрились "поймать" в объектив папарацци, когда он покидал свое ателье. Оказалось, что дизайнер серьезно отнесся к угрозе заражения коронавирусом и не расстается с медицинской маской.

Показ модного дома Dolce & Gabbana, состоявшийся несколькими днями ранее, также прошел под страхом опасности коронавируса. Многие гости модного дома были замечены в респираторных масках, которые они отказывались снимать даже во время фотосета для селебрити.

В результате эпидемии коронавируса в Китае, европейские недели моды лишились китайского рынка на целый сезон. Все по причине того, что китайские байеры, журналисты и лидеры мнений не имели возможности приехать на сезонные показы и сделать заказы. По данным аналитическb[ компаниq Altagamma, BCG и Bernstein, в 2020 году рынок люксовых товаров может упасть примерно на 335 миллиардов $. Причем, это может коснуться даже самых успешных luxury-гигантов, таких как LVHM.

Однако, не вирусом единым... Миланская неделя моды запомнилась не только масками, паникой и отмененными событиями. Так, легендарный дом Bottega Veneta представил на суд модной публики биоразлагаемую обувь: грубоватые ботинки в различных цветовых решениях, которые дизайнеры бренда предлагают сочетать с трикотажными платьями и удлиненными жилетами.

Еще одним запоминающимся событием стал модный показ дома Moschino, организованный в стиле рококо. Главными звездами fashion-шоу стали Ирина Шейк и Белла Хадид. К слову, последняя поторопилась покинуть итальянскую модную столицу в связи с тревожными известиями о коронавирусе.

Другим заметным событием, уже по традиции, стал показ модного дома Prada, который часто впечатляет своих зрителей и поклонников не стандартными постановками и в высшей степени креативными сценариями.

В этот раз гости шоу недоумевали, как моделям удается не заблудиться и не запутаться в лабиринте дефиле со сложной постановкой.

Стартовавшая на днях Парижская неделя моды ознаменовалась приемом в Елисейском дворце, организованным президентом Франции и первой леди. В числе гостей мероприятия были Жан-Поль Готье, Наоми Кэмпбелл, Оливье Рустен, Имран Амед, Симон Порт Жакемус, Мари-Грация Кьюри, Пьерпаоло Пиччоли и многие-многие другие.

Судя по фото в социальных сетях, на приеме царила непринужденная атмосфера. Гости делали селфи с президентом и первой леди, делились новостями из мира моды, веселились и фотографировались в роскошных залах Елисейского дворца.

На следующий день в парижском музее Palais de la Porte Dorée состоялось торжественное открытие выставки Кристиана Лубутена. Первыми посетителями выставки стали давние друзья и клиентки дизайнера, поклонницы его культовой обуви с неизменно алой подошвой.

Место было выбрано не случайно. Лубутен часто приходил в этот музей за вдохновением. «У входа висело изображение, на котором было нарисовано, что туда нельзя входить на высоких каблуках. Это была женская туфля на очень узком высоком каблуке. Мне показалось странным, что они использовали на рисунке обувь, которой не существовало в реальной жизни, и это заставило меня понять, что можно создать что-то, чего не существует, поэтому я и начал разрабатывать обувь. Все началось с этого рисунка», — рассказывал дизайнер.