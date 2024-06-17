51-летняя Гвинет Пэлтроу в сверкающем платье посетила выставку Swarovski в Милане (фото)

Знаменитость часто выбирает элегантные образы. В Италии на звездное мероприятие Гвинет Пэлтроу надела роскошное платье, но больше присутствовавших поразило дорогое колье актрисы.

Американская актриса и певица Гвинет Пэлтроу затмила всех в Палаццо Читтерио во время Недели моды в Милане. В воскресенье, 16 июня, знаменитость в ослепительном наряде появилась на выставке Swarovski "Мастера света – от Вены до Милана", сообщает Daily Mail.

51-летняя звезда Голливуда привлекла внимание в телесном платье, покрытом тысячами сверкающих кристаллов. Длинное платье маечного типа выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ лауреат премии "Оскар" дополнила изящными босоножками, усыпанными с кристаллами, на высоком каблуке. Но больше всего присутствовавших поразило огромное бриллиантовое колье с подвеской. Гвинет уложила свои светлые волосы свободными волнами и нанесла легкий макияж в розовых тонах.

Актриса Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

На блестящем мероприятии также присутствовала 27-летняя звезда "Эйфории Барби Феррейра, актриса Мадлен Петш, звезда "Человека-паука" Лора Харриер, актриса Джессика Альба и многие другие знаменитости.

Напомним, 16 мая Фокус писал о том, что Гвинет Пэлтроу прошла МРТ, чтобы выявить проблемы со здоровьем. Особое внимание своему здоровью Гвинет Пэлтроу стала уделять после смерти отца от рака. Она является приверженцем здорового образа жизни и регулярно проходит медицинские обследования.