"До появления симптомов": Гвинет Пэлтроу прошла МРТ, чтобы выявить проблемы со здоровьем (фото)

Особое внимание своему здоровью Гвинет Пэлтроу стала уделять после смерти отца от рака. Она является приверженцем здорового образа жизни и регулярно проходит медицинские обследования.

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Знаменитая американская актриса Гвинет Пэлтроу прошла сканирование тела, чтобы обнаружить проблемы со здоровьем до того, как появятся симптомы. Об этом она поделилась со своей многомиллионной армией поклонников, опубликовав кадры посещения медицинского учреждения, сообщает Daily Mail.

51-летняя звезда экранов, известная своим здоровым образом жизни, в Нью-Йоркском центре скрининга рака и заболеваний Prenuvo сделала МРТ. Этот центр специализируется на профилактической медицине.

"Я собираюсь в Prenuvo на полное сканирование тела в целях профилактики. Возможно, я принимаю валиум, потому что у меня клаустрофобия. Так что посмотрим, что произойдет", — поделилась знаменитость.

Лауреатка "Оскара" также поделилась снимком, на котором она сидит на кровати МРТ перед сканированием.

"Так приятно видеть, что профилактическая медицина становится важной для потребителя. Мне, например, очень любопытна способность @prenuvo выявлять многие состояния до появления симптомов", — написала Гвинет.

Издание отмечает, хотя польза для здоровья кажется огромной, услуга МРТ немного дорогая, поскольку сканирование всего тела, а именно такое было у Пэлтроу, стоит 2499 долларов за час.

Известно, что актриса занялась здоровьем после того, как у ее отца диагностировали рак. Ее отец Брюс Пэлтроу умер от рака горла в октябре 2002 года в возрасте 58 лет, а матери в 2018 году был поставлен такой же диагноз.

"Так это началось очень давно… не знаю, в середине 90-х, из-за моего отца. На самом деле это произошло потому, что у моего отца диагностировали рак, когда мне было около 25 лет. Это стало катализатором моего внимания к еде, токсинам окружающей среде, лекарствам и альтернативным методам лечения, таких как иглоукалывание", — поделилась знаменитость.

Напомним, 22 марта сообщалось, что Гвинет Пэлтроу взяла ипотеку 22 миллиона долларов на ремонт своего дома. Актриса сдает свою недвижимость в аренду. Не всем соседям понравился результат работы дизайнеров.