Гвинет Пэлтроу взяла ипотеку 22 миллиона долларов на ремонт своего дома (видео)

Актриса сдает свою недвижимость в аренду. Не всем соседям понравился результат работы дизайнеров.

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Американская актриса Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фалчук ​​не пожалели средств, чтобы привести в порядок свой особняк в Монтесито, штат Калифорния, сообщает The Sun.

51-летняя лауреат премии "Оскар" и 53-летний телесценарист в ноябре 2021 года взяли кредит в размере 22 миллионов долларов, чтобы отремонтировать недвижимость стоимостью 4,9 миллиона долларов. По данным издания, City National Bank предоставил паре средства через Lighthouse Trust.

Сообщается, что Пэлтроу и Фэлчук снесли дом, который они купили в 2016 году, и построили экологически чистое жилье с бассейном олимпийских размеров и 60 солнечными панелями. Строительные работы длились около семи лет и были окончательно завершены в прошлом году. Дом Пэлтроу в прошлом был горячей темой, поскольку в августе прошлого года он был выставлен на продажу на Airbnb для всеобщего обозрения.

"Мой дом в Монтесито — это убежище для передышки и ясности ума. Я хожу туда, чтобы восстановить силы, помечтать о том, что мы создаем в Goop, и воссоединиться со своей семьей и дорогими друзьями. Независимо от того, ищете ли вы место для неожиданной встречи или для заслуженного одиночества и размышлений, когда вы приедете, надеюсь, что вы получите от дома столько же радости, сколько и я", — написала Пэлтроу в объявлении о краткосрочной аренде.

В заключение она сказала: "Кроме того, я снабдила вас некоторыми из моих любимых вещей первой необходимости, чтобы питать ваше тело, разум и душу".

Гостевой дом с одной спальней и одной ванной был доступен для проживания на одну ночь с 19 августа по 9 сентября. В Instagram Пэлтроу также поделилась видео дома, в котором есть глубокая ванна, дровяной камин и сводчатые потолки.

Хотя несколько счастливчиков арендовали эту недвижимость и оценили ремонт, проведенный звездой "Влюбленного Шекспира", не все ее соседи были довольны проделанной работой.

Один из ее соседей, Майкл МакЭлхенни, отметил, что новое здание якобы было слишком большим, слишком высоким, несовместимым с соседним зданием: "Она вызвала бурю среди соседей со всех трех сторон".

Тем временем дизайнеры Пэлтроу в восторге от работы, которую они проделали над домом Монтесито. "Роман и Уильямс долгое время сотрудничали с Гвинет Пэлтроу, спроектировав ее квартиру в Трайбеке и первые три торговых помещения — два временных и одно постоянное — для ее бренда Goop. В своем втором доме Пэлтроу они помогли ей осуществить мечту всей ее жизни — построить дом с нуля, спроектировав архитектуру и интерьеры для ее семейного дома на большом участке земли в Монтесито", — объясняют они на своем веб-сайте.

Дизайн-студия из Нью-Йорка также отмечает, что они тщательно "учитывали, как живет семья, их особый опыт проживания в доме и их потребности, а также то, как соединить комфорт и красоту. Как и само здание, интерьер выходит за рамки архаичных представлений о традиционном и современном, а также элегантности и уюта, тонких деталей и строгих линий".

Ранее Гвинет Пэлтроу призналась, как справляется с ролью мачехи. Звезда экрана замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком, у которого есть двое детей от предыдущего брака. Актриса также родила двух наследников от певца Криса Мартина.