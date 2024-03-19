Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с мужем Брэдом Фэлчаком
Знаменитость довольно редко выкладывает снимки с возлюбленным. Обычно это происходит на праздники, однако накануне это произошло на фоне новостей о помолвке ее экс-супруга Криса Мартина.
51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась редким фото с мужем, 53-летним сценаристом Брэдом Фэлчаком. Семейный снимок звезда экрана опубликовала в Instagram.
На фото супруги отдыхали, позируя для селфи. Гвинет примерила солнцезащитные очки и распустила свои светлые волосы.
Интересно, что снимок с возлюбленным Пэлтроу выложила на фоне новостей о помолвке бывшего мужа Криса Мартина. Фронтмен группы Coldplay планирует жениться на своей девушке Дакоте Джонсон.
Гвинет воспитывает 19-летнюю дочь Эпл и 17-летнего сына Мозеса от Мартина, с которым она была жената с 2003 по 2016 год.
С момента брака с Брэдом Фелчаком звезда экрана стала мачехой для его двух детей, 19-летней Изабеллы и 17-летнего Броуди.
"Путь сюда был действительно тяжелым. Это почти так, будто вам нужно воплотить дух солнца и просто отдавать, а не ждать ничего обратно", — рассказывала о семейных делах Гвинет.
Гвинет и Брэд поженились в сентябре 2018 года, через два года после того, как она и Мартин завершили развод. Сейчас бывшие поддерживают хорошие отношения. Пэлтроу даже дала свое благословение на новый брак отца своих детей.
Напомним, Гвинет Пэлтроу вышла в свет после новостей о помолвке Криса Мартина.
Также Фокус писал о дружбе между Гвинет Пэлтроу и Дакотой Джонсон.