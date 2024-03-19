Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с мужем Брэдом Фэлчаком

Знаменитость довольно редко выкладывает снимки с возлюбленным. Обычно это происходит на праздники, однако накануне это произошло на фоне новостей о помолвке ее экс-супруга Криса Мартина.

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51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась редким фото с мужем, 53-летним сценаристом Брэдом Фэлчаком. Семейный снимок звезда экрана опубликовала в Instagram.

На фото супруги отдыхали, позируя для селфи. Гвинет примерила солнцезащитные очки и распустила свои светлые волосы.

Брэд Фэлчак и Гвинет Пэлтроу Фото: gwynethpaltrow/instagram

Интересно, что снимок с возлюбленным Пэлтроу выложила на фоне новостей о помолвке бывшего мужа Криса Мартина. Фронтмен группы Coldplay планирует жениться на своей девушке Дакоте Джонсон.

Гвинет воспитывает 19-летнюю дочь Эпл и 17-летнего сына Мозеса от Мартина, с которым она была жената с 2003 по 2016 год.

С момента брака с Брэдом Фелчаком звезда экрана стала мачехой для его двух детей, 19-летней Изабеллы и 17-летнего Броуди.

"Путь сюда был действительно тяжелым. Это почти так, будто вам нужно воплотить дух солнца и просто отдавать, а не ждать ничего обратно", — рассказывала о семейных делах Гвинет.

Дакота Джонсон и Крис Мартин Фото: Getty Images

Гвинет и Брэд поженились в сентябре 2018 года, через два года после того, как она и Мартин завершили развод. Сейчас бывшие поддерживают хорошие отношения. Пэлтроу даже дала свое благословение на новый брак отца своих детей.

Напомним, Гвинет Пэлтроу вышла в свет после новостей о помолвке Криса Мартина.

Также Фокус писал о дружбе между Гвинет Пэлтроу и Дакотой Джонсон.