Гвинет Пэлтроу вышла в свет на фоне новостей о помолвке бывшего мужа (фото)

Накануне стало известно, что певец Крис Мартин и актриса Дакота Джонсон планируют пожениться. Экс-супруга музыканта одобряет этот союз.

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51-летняя американская актриса и бизнес-леди Гвинет Пэлтроу появилась в роли основного гостя во время саммита Visionary Women's International Women's Day Summit, который состоялся в отеле Beverly Wilshire. Об этом пишет Daily Mail.

Во время мероприятия мама двоих детей была в частично прозрачном платье с цветочным принтом, которое демонстрировало ее подтянутые руки. Звезда "Железного человека" также надела пару черных туфель на высоком каблуке и дополнила вечерний образ темно-синим клатчем.

Гвинет Пэлтроу и Николь Авант Фото: Getty Images

Волосы бывшей жены Криса Мартина были распущены. Она сделала легкий макияж.

Гвинет сфотографировали рядом с Николь Авант, когда они стояли на главной сцене ежегодного мероприятия. Авант — бывший посол США на Багамских островах.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Сейчас звезда экрана замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком. До этого союза она долгое время находилась в браке с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. Они стали родителями двоих детей — сына Мозеса и дочери Эппл. Несмотря на развод, экс-супруги поддерживают хорошие отношения. Гвинет даже делилась совместным фото с невестой своего бывшего мужа, актрисой Дакотой Джонсон.

Гвинет Пэлтроу и Дакота Джонсон Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Напомним, Крис Мартин и Дакота Джонсон планируют пожениться, а Гвинет одобряет этот союз.

Также Фокус писал о желании Гвинет Пэлтроу всерьез заняться своим здоровьем.