Гвинет Пэлтроу занялась здоровьем после того, как у ее отца диагностировали рак

Отец актрисы Брюс Пэлтроу умер от рака горла в октябре 2002 года в возрасте 58 лет. Ее матери в 2018 году был поставлен такой же диагноз.

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Американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми", Гвинет Пэлтроу заявила, что внимание к своему здоровью связано с историей болезни ее покойного отца Брюса Пэлтроу. 29 февраля 51-летняя звезда ответила на вопросы фанатов, в том числе о том, как она пришла к здоровому образу жизни, сообщает Рeople.

"Так это началось очень давно… не знаю, в середине 90-х, из-за моего отца. На самом деле это произошло потому, что у моего отца диагностировали рак, когда мне было около 25 лет. Это стало катализатором моего внимания к еде, токсинам окружающей среде, лекарствам и альтернативным методам лечения, таких как иглоукалывание", — поделилась знаменитость.

Гвинет рассказала, что ее режим здоровья включает в себя употребление большого количества "вареных овощей, всех видов белков и полезных углеводов".

Она отметила, что такой подход к питанию "работает очень хорошо".

"Это основано на моих медицинских результатах и ​​обширных исследованиях, которые я проводила", — рассказала актриса. Пэлтроу отметила, что также старается оставаться активной, занимаясь физическими нагрузками один час каждый день: "Я либо прогуливаюсь, либо занимаюсь фитнесом или пилатесом, либо иду в сауну".

Это не первый раз, когда актриса рассказывает о Брюсе, который умер в октябре 2002 года от рака горла в возрасте 58 лет. Во время предыдущих вопросов и ответов в Instagram Story Гвинет рассказала о том, чего ей очень не хватает общения с отцом, его чувство юмора.

"Я очень скучаю по отцу и по его юмору. Утром я просто гуляла с подругой, а в голове крутились его фразы. Он был своего рода философом. И только сейчас я понимаю его самые блестящие остроты".

Однако Брюс Пэлтроу не единственный в семье Гвинет, кто болел раком. В 2022 году мать звезды Блайт Даннер сообщила, что у нее ремиссия от рака полости рта, того же заболевания, которое убило ее мужа. "Каждый человек в той или иной степени затронут раком, но это необычно, чтобы пара болела одним и тем же раком", — сказала 81-летняя Дэннер.

Напомним, 10 октября сообщалось о том, как Гвинет Пэлтроу использует свою статуэтку "Оскар". Видео было снято летом в ее доме в Хэмптоне, 51-летняя актриса привела интервьюера Джо Сабиа в свой сад.