Три поколения: Гвинет Пэлтроу показала фото с дочкой и матерью

50-летняя звезда "Влюбленного Шекспира" показала уникальное семейное фото.

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Гвинет Пэлтроу показала три поколения своей семьи, опубликовав фотографию со своей 80-летней матерью Блайт Даннер и 19-летней дочерью Эппл Мартин. Об этом пишет Daily Mail.

Три поколения семьи оскароносной актрисы выглядели потрясающе бок о бок во время мероприятия GOOP в Хэмптонсе, спонсируемого Gucci и модным стилистом Элизабет Зальцман.

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Эппл для выхода в свет выбрала черное платье без бретелек от G. label от Goop за 900 долларов, а Гвинет потрясающе выглядела в укороченном топе от Gucci и юбке в тон.

Гвинет Пэлтроу с матерью и дочкой Фото: gwynethpaltrow/instagram

А Блайт Даннер, звезда сериала "МЭШ", а также фильмов "Мир будущего" и "Знакомство с Факерами", выглядела просто очаровательно в белом платье, которое она дополнила голубым шарфом.

Мероприятие в Хэмптонсе проходит всего через несколько дней после того, как Гвинет Пэлтроу, основательница Goop, представила свой новый суперпродукт: омолаживающую пептидную сыворотку Youth-Boost за 135 долларов.

Гвинет заявила, что именно благодаря этой сыворотке ее кожа выглядит настолько потрясающе.

Гвинет Пэлтроу

"Если бы я могла порекомендовать только один продукт на Goop, это определенно была бы наша новая пептидная сыворотка. Это то самое средство", — заявила Гвинет, отметив, что это было секретом ее компании, но теперь она "запускает нашего омолаживающего супергероя".

"Это чистое, клинически превосходное революционное средство, направленное на борьбу с признаками преждевременного старения. Оно действительно преобразило мою кожу", — заявила кинозвезда, которая и правда отлично выглядит в свои 50 лет.

Правда Гвинет уже много лет соблюдает строгую диету, занимается йогой и спортом, а также следит за собой, часто рассказывая о косметических процедурах, которые пробует, чтобы выглядеть моложе.

Ранее она рекламировала ректальную озонотерапию, но медики и ученые весьма скептически относятся к новой моде, которая предполагает закачку в тело газа озона. Они до сих пор не уверены, что это хоть как-то помогает человеческому организму и тем более помогает выглядеть моложе.