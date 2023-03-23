Вредная фантастика. Гастроэнтеролог разгромил ректальную озонотерапию, продвигаемую Гвинет Пэлтроу

Медики и ученые настаивают, что нет никаких подтвержденных данных, что накачивание тела озоном может быть полезно для человека.

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Когда дело доходит до человеческого тела и газов, как правило, это односторонний процесс. Однако новая терапия, которая буквально вталкивает газ в ваше тело, стала сенсацией после того, как этим "секретным средством" поделилась в подкасте "Искусство быть здоровым" актриса Гвинет Пэлтроу, пишет Inverse.

Отметим, что сама терапия предполагает закачку озона в тело человека через уши, прямую кишку или влагалище. Однако медики и ученые весьма скептически относятся к новому веянию, и вот почему.

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Что такое озон?

Озон (ОЗ) — молекула, которая состоит из трех атомов кислорода. Как правило она встречается в виде голубоватого газа с сильным запахом. Также озон наиболее известен как слой атмосферы, который защищает нас от ультрафиолетовых лучей.

В то же время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) описывает его как токсичный для человека, более того специалисты настаивают, что озон не применяется в медицине. По крайней мере, FDA об этом ничего не знает.

Озон широко используется для очистки воздуха и воды, однако его воздействие на человека может быть опасным, а о том, что он способен очищать внутренние органы человека и вовсе говорить не приходится.

Медики также отмечают, что воздействие озона на человека может повлечь за собой:

головные боли;

кашель;

сухость в горле;

одышку;

ощущение тяжести в груди;

жидкость в легких.

Более того, медики предупреждают, что озон может нанести вред при попадании в глаза или нос человека, а потому его советуют держать подальше и плотно закрытым.

Что такое ректальная озонотерапия?

Озонотерапия или ректальная инсуффляция озона представляет собой введение озона в прямую кишку человека с помощью медицинского оборудования для детоксикации. Озон также может быть введен через уши или влагалище. Кроме того, желающим пройти терапию предлагают греться в озоновых саунах, пить озон с маслом или водой, а некоторые и вовсе могут получить свою порцию озона с помощью переливания крови — материал берется у человека, насыщается озоном, а затем обратно вливается в тело пациента.

Предполагается, что подобная терапия оказывает положительное влияние на здоровье человека, более того, озонотерапия якобы уменьшает воспаление, повышает насыщение тканей кислородом и улучшает иммунные функции организма. Впрочем, в мире не существует никаких доказательств этому.

В исследовании 2021 года говорилось о том, что озонотерапия якобы помогла пациентам справиться с Covid-19. Тогда ученые отмечали, что закачивание озона в организм человека способно помочь в лечении таких заболеваний как:

гепатит В;

ВИЧ;

Эбола;

Covid-19.

В ходе исследования двум пациентам и правда стало легче после курса озонотерапии и они смогли дышать самостоятельно, без помощи аппарата. Впрочем, проблема заключается в том, что в исследовании участвовали всего два человека, у обоих была гипоксия, а значит их тела не поглощали достаточное количество кислорода для нормального функционирования.

Подобный опыт не убедил научное и медицинское сообщество, а потому они сомневаются в пользе подобной терапии — попросту нет убедительных доказательств. По словам гастроэнтеролога из Нью-Йорка Эрика Гольдштейна, в лучшем случае озонотерапия является чем-то из мира фантастики, в худшем — она попросту вредна.

Отметим, что в 2020 году федеральный суд даже запретил оздоровительному центру в Далласе (Техас, США) продавать озонотерапию как средство от коронавируса.

Безопасно ли это?

В том, что озонотерапия не является эффективным оздоровительным средством сомнений нет, однако является ли подобная терапия безопасной для человека? По словам Гольдштейна, основная проблема заключается в том, что подобное "оздоровление" не является одобренным FDA, ведь данных о ней попросту недостаточно. Однако данная услуга набрала массовую популярность, что и является основной проблемой — по словам гастроэнтеролога, "неуместно рекомендовать что-то без данных о безопасности".

Гольдштейн отмечает, что некоторые распространенные методы лечения в действительности имеют побочные эффекты, например химиотерапия. Известно, что она эффективно борется с раковыми клетками, но также наносит повреждения организму в целом. Однако риски известны и польза от химиотерапии превышает ее вред. Другим примером является употребление мятного или имбирного чая при расстройстве желудка — нет подтвержденных данных, что эти растения эффективны при подобных расстройствах, однако точно известно, что они не нанесут вреда организму человека.

В отношении же ректальной озонотерапии вопросов остается больше, чем ответов. Медики и ученые до сих пор не уверены, способен ли данный метод принести хоть какую-то пользу организму, в то же время нет данных о том, что он не вредит здоровью человека. В результате Гольдштейн призывает быть осторожными и не поддаваться на растиражированные модные методы, не имеющие медицинской доказательной базы.

Ранее Фокус писал о том, что озоновая дыра уменьшилась вдвое, но этого недостаточно. Ученые рассказали, что нас ждет.