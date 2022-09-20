Озоновая дыра уменьшилась вдвое, но этого недостаточно. Ученые рассказали, что нас ждет

Исследователи обнаружили, что истончение озонового слоя значительно снизилось и на 50% приблизилось к отметке, когда озоновая дыра еще не являлась проблемой.

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Последние три десятилетия ученые со всего мира пытаются "залатать" озоновую дыру с помощью различных международных программ и, похоже, им это удается — истончение озонового слоя на 50% приблизилось к отметке, когда озоновая дыра над Антарктидой еще не стала угрозой для планеты, пишет Deutsche Welle.

Откровенно говоря не существу никакой озоновой "дыры" — ученые называют так область исключительно обедненного Озона над Антарктидой и в других регионах планеты.

Озон — молекула, состоящая из трех атомов кислорода. Эти молекулы естественным образом образуются в верхних слоях атмосферы — стратосфере. По сути озоновый слой представляет собой тонкий слой газа толщиной всего в 3 мм, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения. Озон также образуется в тропосфере посредством химических реакций между загрязнителями воздуха и другими веществами. И если озон в стратосфере образует барьерный защитный слой, то взаимодействие всего живого с ним в тропосфере является опасным для всего живого — людей, животных и растений.

Чем же опасен ультрафиолет для человека? Ученые отмечают, что существует три типа ультрафиолетового излучения — А, В и С. Третий — наиболее энергичная форма, которая поглощается озоновым слоем и атмосферой. Небольшое количество излучения типа В также поглощается озоновым слоем, а вот излучение типа А — полностью достигает поверхности планеты.

Людям необходимо ультрафиолетовое излучения типа В для выработки необходимого организму витамина D. Однако большое количество ультрафиолетового излучения типов А и В может негативно влиять на организм человека — вплоть до развития рака кожи, подавления иммунной системы, образования катаракты и преждевременного старения кожи. Однако эти излучения опасны не только для человека — они также могут повлиять на морские пищевые цепи и урожайность некоторых сельскохозяйственных культур.

[ + – ] Части Ронского ледника в швейцарских Альпах, изображенные на фото, покрыты белыми устойчивыми к ультрафиолетовому излучению одеялами, чтобы защитить его от таяния. Фото: Jurgen Wackenhut/Zoona

Именно поэтому ученые считают проблему истончения озонового слоя — одной из наиболее важных климатических проблем. Для того, чтобы предотвратить расширение озоновой дыры над Антарктидой, и других более мелких озоновых дыр ООН разработало ряд программ.

Истончение озонового слоя во многом зависит от выбросов веществ, разрушающих барьерный слой озона — эти вещества часто встречаются на производствах холодильников, кондиционеров, растворителей, пестицидов и многих других. Все эти вещества высвобождают атомы хлора и брома, которые по сути разлагают молекулы озона в стратосфере, значительным образом истончая барьерный слой озона необходимый всему живому на планете.

И вот спустя 30 лет после разработки и внедрения различных программ по "заживлению" озоновой дыры наметился некий прогресс. Ученые из NASA утверждают, что озоновая дыра сократилась вдвое в ближайшем обозримом будущем может полностью "зажить". Предположительно мы достигнем показателей 1980 года где-то через 30 -45 лет. Однако это станет возможным лишь в случае, если мир и дальше будет придерживаться поставленных целей и следовать разработанным программам.

Ранее Фокус писал, что ученый из Канады обнаружил опасную "тропическую озоновую дыру", но ему никто не поверил.