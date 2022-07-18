Ученый из Канады нашел опасную "тропическую озоновую дыру": но ему никто не верит

Истощение озонового слоя над тропическими широтами по размеру в 7 раз больше, чем сезонные озоновые дыры над Антарктидой.

Недавно ученый Цин-Бин Лу из Университета Ватерлоо, Канада, опубликовал в научном журнале AIP Advances свое исследование, в котором он указал на появление новой огромной озоновой дыры над тропиками. По словам ученого, эта озоновая дыра может привести к значительному увеличению ультрафиолетового излучения и вызвать серьезные проблемы со здоровьем у половины жителей Земли, которые проживают в тропиках. Но научное сообщество обрушилось с критикой на канадского ученого, заявив, что это его исследование не имеет достаточных научных подтверждений, сообщает Space.

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Озон — это газ, который состоит из трех атомов кислорода, которые связаны вместе. Этот газ образует слой в стратосфере Земли, который называется озоновым, и он защищает планету и все живое на ней от вредного влияния ультрафиолетового излучения Солнца. В основном этот слой находится на высоте от 10 до 50 км над поверхностью.

Еще в 80-х годах прошлого века ученые обнаружили, что хлорфторуглероды, вещества, которые выбрасываются в атмосферу из промышленных объектов, разрушают этот слой прежде всего над Антарктидой. И в 1987 году страны мира подписали Монреальский протокол, который обязал человечество сократить выброс вредных для озонового слоя веществ. Благодаря этому озоновый слой сейчас постепенно восстанавливается.

Суть нового исследования

В своем новом исследовании канадский ученый Цин-Бин Лу заявил, что над тропиками появилась огромная озоновая дыра, которую раньше не замечали. По его словам, эта дыра может угрожать жизни и здоровью миллиардов людей, которые живут в тропиках. По словам Лу, эта озоновая дыра не является сезонной, а круглогодичной и появилась она в нижних слоях стратосферы на высоте от 10 до 25 км над поверхностью.

"Эта озоновая дыра похожа на сезонную озоновую дыру, которая появляется над Антарктидой в начале весны, но она в 7 раз больше. Эта новая дыра над тропиками может привести к увеличению количества ультрафиолетового излучение, что может затронуть 50% территории планеты и 50% населения Земли, которое проживает в тропических широтах. В результате может увеличиться количество случаев раковых заболеваний кожи, это излучение может ослабить иммунную систему людей, а также эта дыра негативно повлияет на сельское хозяйство и морские, и наземные экосистемы живых организмов", — заявил Лу.

[ + – ] В своем новом исследовании канадский ученый Цин-Бин Лу заявил, что над тропиками появилась огромная озоновая дыра, которую раньше не замечали. По его словам, эта дыра может угрожать жизни и здоровью миллиардов людей, которые живут в тропиках Фото: space.com

Критика новой научной работы

Но его исследование подверглось резкой критике научного сообщества, ведь ученые заявили, что утверждение Лу является ошибочным.

"Это исследование не имеет достаточно научных доказательств. Предыдущие научные работы не указывали на такие сильные изменения в озоновом слое и это исследование нужно тщательно проверить прежде, чем говорить, что это правда", — говорит Мартин Чипперфилд из Университета Лидса, Великобритания.

Ученый Пол Янг из Ланкастерского университета, Великобритания, который занимался подготовкой ежегодного отчета состояния озонового слоя для ООН заявил, что никакой тропической озоновой дыры не существует в природе.

"Автор исследования не учел много важных показателей, чтобы сделать такое громкое заявление. Также исследование не опирается на массу важных научных данных, которые предоставляет научное сообщество касательно тенденций изменения озонового слоя во всех регионах атмосферы", — говорит Янг.

Испанский астрофизик Марта Абалос Альварес считает, что новому исследованию не хватает научных обоснований.

"В этой статье много рассуждений автора, которые имеют серьезные ошибки, также нет достаточной доказательной базы и это исследование противоречит прошлым научным работам, которые эти доказательства имеют. Да, из-за изменения климата происходят и изменения в озоновом слое над тропиками, но они совсем не такие", — говорит Абалос Альварес.

В то же время автор нового исследования Цин-Бин Лу заявил, что он не согласен с обрушившейся на него критикой.

"Я считаю, что эта критика беспочвенна и так же не имеет под собой научных обоснований", — говорит Лу.

Как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что развитие космического туризма и все более частые полеты космических ракет станут причиной значительного истощения озонового слоя и появлению новых озоновых дыр.