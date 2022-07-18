Вчений із Канади знайшов небезпечну "тропічну озонову діру": але йому ніхто не вірить

Виснаження озонового шару над тропічними широтами за розміром у 7 разів більше, ніж сезонні озонові діри над Антарктидою.

Нещодавно вчений Цін-Бін Лу з Університету Ватерлоо, Канада, опублікував у науковому журналі AIP Advances своє дослідження, в якому він вказав на появу нової величезної озонової діри над тропіками. За словами вченого, ця озонова діра може призвести до значного збільшення ультрафіолетового випромінювання та спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям у половини мешканців Землі, які мешкають у тропіках. Але наукова спільнота звалилася з критикою на канадського вченого, заявивши, що це його дослідження не має достатніх наукових підтверджень, повідомляє Space.

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Озон — це газ, що складається із трьох атомів кисню, які пов'язані разом. Цей газ утворює шар у стратосфері Землі, який називається озоновим, і він захищає планету та все живе на ній від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця. здебільшого, цей шар знаходиться на висоті від 10 до 50 км над поверхнею.

Ще в 80-х роках минулого століття вчені виявили, що хлорфторвуглеці, речовини, що викидаються в атмосферу з промислових об'єктів, руйнують цей шар передусім над Антарктидою. І 1987 року країни світу підписали Монреальський протокол, який зобов'язав людство скоротити викид шкідливих для озонового шару речовин. Завдяки цьому озоновий шар зараз поступово відновлюється.

Суть нового дослідження

У своєму новому дослідженні канадський вчений Цін-Бін Лу заявив, що над тропіками з'явилася величезна озонова діра, яку раніше не помічали. За його словами, ця діра може загрожувати життю та здоров'ю мільярдів людей, які живуть у тропіках. За словами Лу, ця озонова діра не сезонна, а цілорічна і з'явилася вона в нижніх шарах стратосфери на висоті від 10 до 25 км над поверхнею.

"Ця озонова діра схожа на сезонну озонову діру, яка з'являється над Антарктидою на початку весни, але вона в 7 разів більша. У результаті може збільшитися кількість випадків ракових захворювань шкіри, це випромінювання може послабити імунну систему людей, а також ця діра негативно вплине на сільське господарство і морські, і наземні екосистеми живих організмів", — заявив Лу.

[ + – ] У своєму новому дослідженні канадський учений Цін-Бін Лу заявив, що над тропіками з'явилася величезна озонова діра, яку раніше не помічали. За його словами, ця діра може загрожувати життю та здоров'ю мільярдів людей, які живуть у тропіках Фото: space.com

Критика нової наукової роботи

Але його дослідження зазнало різкої критики наукової спільноти, адже вчені заявили, що твердження Лу є помилковим.

"Це дослідження не має достатньо наукових доказів. Попередні наукові роботи не вказували на такі сильні зміни в озоновому шарі і це дослідження потрібно ретельно перевірити, перш ніж говорити, що це правда", — каже Мартін Чіпперфілд з Університету Лідса, Великобританія.

Вчений Пол Янг з університету Ланкастера, Великобританія, який займався підготовкою щорічного звіту стану озонового шару для ООН заявив, що ніякої тропічної озонової діри не існує в природі.

"Автор дослідження не врахував багато важливих показників, щоб зробити таку гучну заяву. Також дослідження не спирається на безліч важливих наукових даних, які надає наукова спільнота щодо тенденцій зміни озонового шару у всіх регіонах атмосфери", — каже Янг.

Іспанський астрофізик Марта Абалос Альварес вважає, що новому дослідженню не вистачає наукових обґрунтувань.

"У цій статті багато міркувань автора, які мають серйозні помилки, також немає достатньої доказової бази і це дослідження суперечить минулим науковим роботам, які ці докази мають. Так, через зміну клімату відбуваються зміни в озоновому шарі над тропіками, але вони зовсім не такі", — говорить Абалос Альварес.

Водночас автор нового дослідження Цін-Бін Лу заявив, що він не згоден з критикою, що звалилася на нього.

"Я вважаю, що ця критика є безпідставною і так само не має під собою наукових обґрунтувань", — каже Лу.

Як уже писав Фокус, вчені попереджають, що розвиток космічного туризму і дедалі частіші польоти космічних ракет стануть причиною значного виснаження озонового шару та появою нових озонових дір.