SpaceX і Virgin Galactic можуть знищити планету: що кажуть учені

Викиди, що залишають ракети цих компаній, можуть зруйнувати озоновий шар, який захищає Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Учені з Університетського коледжу Лондона провели дослідження та з'ясували, що викиди ракет компанії SpaceX Ілона Маска та ракетопланів компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона можуть завадити відновленню озонового шару та сприяють сильнішому утриманню тепла в атмосфері, ніж усі відомі джерела парникових газів.

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У ході дослідження вчені з'ясували, що частки чорного вуглецю, які потрапляють в атмосферу з відпрацьованого палива ракет двох американських мільярдерів, у 500 разів ефективніше утримують тепло в атмосфері, ніж інші джерела парникових викидів разом узяті. Так посилюється глобальне потепління на планеті. До того ж часті запуски ракет із космічними туристами можуть зупинити відновлення озонового шару, який захищає нашу планету від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Загроза планети від космічного туризму

Учені дійшли таких невтішних висновків, склавши сценарії майбутніх польотів, які показують, що при частих запусках щодня або навіть щотижня катастрофічних наслідків для планети не уникнути.

[ + – ] Запуск ракети SpaceX із космічними туристам на борту Фото: SpaceX

Бум космічного туризму, на чолі якого стоять три американські компанії — SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic — розпочався у 2021 році. Кількість вильотів ракет із космічними туристами все зростатиме та буде ще більшою, вважають учені. І це може завдати величезної шкоди навколишньому середовищу.

Але використання певних видів палива компаніями SpaceX і Virgin Galactic призведе до ще більшого рівня глобального потепління та зупинки відновлення озонового шару, яке почалося після ухвалення Монреальського протоколу, який набув чинності в 1989 році. Цей документ зобов'язав країни світу відмовитись від виробництва речовин, які руйнують озоновий шар, і внаслідок цього за останні десятиліття він розпочав своє відновлення.

Потрібно вживати необхідних заходів для порятунку Землі

"Наше дослідження показує, що частинки чорного вуглецю, які є викидами з туристичних космічних ракет названих компаній, роблять значно більший уплив на клімат, ніж літаки й інші джерела парникових газів на Землі. Потрібно почати регулювання цієї галузі космічного туризму, що швидко розвивається", — говорить Елоїза Маре з Університетського коледжу Лондона.

[ + – ] Ракетоплан компанії Virgin Galactic

За словами колеги Маре, Роберта Раяна, найкраще озоновий шар почав відновлюватися у верхній частині стратосфери, але саме тут уплив викидів від туристичних ракет буде найсильнішим у найближчому майбутньому.

"Це справді масштабні зміни в озоновому шарі, які загрожують його відновленню. Ми хочемо ще з'ясувати, який уплив здійснюють викиди від комерційних запусків на атмосферу при старті та при поверненні. Також ми націлені вивчити інші види палива, які зараз використовуються або використовуватимуться в інших ракетах. Потрібно розуміти всі наслідки, які несе із собою ера космічного туризму", — каже Раян.

За словами вчених, потрібно вживати необхідних заходів уже зараз, інакше зміни клімату стануть ще сильнішими, а в озоновому шарі знову з'явиться величезна дірка, як це вже було на початку 80-х років минулого століття.

Нагадуємо, що компанія SpaceX вперше відправила групу туристів на МКС, кожен із яких заплатив за політ по 55 млн доларів.

Про те, в чому полягає суть космічних перегонів Джеффа Безоса та Річарда Бренсона, вже докладно писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що компанія Blue Origin на початку червня цього року відправила в космос 6 космічних туристів, які провели в польоті лише 10 хвилин.