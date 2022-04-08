SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС (відео)

На борту корабля Crew Dragon був колишній астронавт і троє бізнесменів, кожен із яких заплатив за політ по 55 мільйонів доларів.

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Американська компанія SpaceX уперше відправила в космос групу астронавтів, що складається лише з туристів. Запуск ракети Falcon 9 із кораблем Crew Dragon із космодрому, розташованого на мисі Канаверал у штаті Флорида, відбувся о 18:17 у п'ятницю, 8 квітня. Про це повідомила пресслужба компанії у Twitter.

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Ця місія стала першою, коли туристів буде доставлено на Міжнародну космічну станцію не на російській ракеті "Союз".

У команду входять колишній космонавт NASA Майкл Лопес-Алегрія з компанії Axiom, а також три бізнесмени — Ларрі Коннор (Connor Group), Ейтан Стіббе (Vital Capital) і Марк Паті (Mavrik Corp). Відомо, що кожен із бізнесменів заплатив за такий "тур" по 55 мільйонів доларів (майже 1,62 млрд грн за курсом).

Очікується, що на станцію туристи потраплять уже в суботу, 9 квітня, а їхнє повернення на Землю, згідно з планом місії, має відбутися 19 квітня цього року. Загалом на МКС астронавти проведуть вісім днів.

Нагадаємо, екіпаж цього корабля доставить на земну орбіту новий винахід ізраїльських розробників – шолом для дослідження діяльності мозку людини за умов мікрогравітації.

Раніше власник SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск, розповів, коли люди зможуть вирушити на Марс.