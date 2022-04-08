SpaceX впервые отправила группу туристов на МКС (видео)

На борту корабля Crew Dragon был бывший астронавт и трое бизнесменов, каждый из которых заплатил за полет по 55 миллионов долларов.

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Американская компания SpaceX впервые отправила в космос группу астронавтов, состоящую только из туристов. Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся в 18:17 в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

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Эта миссия стала первой, когда туристы будут доставлены на Международную космическую станцию не на российской ракете "Союз".

В команду входят бывший космонавт NASA Майкл Лопес-Алегрия из компании Axiom, а также три бизнесмена — Ларри Коннор (Connor Group), Эйтан Стиббе (Vital Capital) и Марк Пати (Mavrik Corp). Известно, что каждый из бизнесменов заплатил за такой "тур" по 55 миллионов долларов (почти 1,62 млрд грн по курсу).

Ожидается, что на станцию туристы попадут уже в субботу, 9 апреля, а их возвращение на Землю, согласно плану миссии, должно состояться 19 апреля этого года. Всего на МКС астронавты проведут восемь дней.

Напомним, экипаж этого корабля доставит на земную орбиту новое изобретение израильских разработчиков – шлем для исследования деятельности мозга человека в условиях микрогравитации.

Ранее владелец SpaceX, американский миллиардер Илон Маск рассказал, когда люди смогут отправиться на Марс.