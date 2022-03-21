Не так быстро, как хотелось. Илон Маск рассказал, когда он отправит людей на Марс

Владелец компании SpaceX, миллиардер Илон Маск, похоже, не уверен в том, что в ближайшее время экипаж на его ракете отправится на Марс.

Илон Маск сообщил, что, по его мнению, высадка человека на Марс состоится в 2029 году. Но еще в декабре 2021 года он планировал отправить человека на Красную планету в 2026 году, сообщает Futurism.

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Всем уже понятно, что Маск не отправит на Марс человека и в 2024 году, как он планировал это сделать еще в 2016-м.

Если бы Маску удалость отправить экипаж на своей ракете на Марс в 2029 году, это была бы особая дата. Ведь прошло бы ровно 60 лет с момента высадки человека на Луну в 1969 году. По крайней мере Илон Маск написал число "2029" в качестве ответа на вопрос, который ему задали в Twitter: "Что ты думаешь по поводу даты высадки человека на Марс?"

Если же посадка космического корабля компании SраceX на Марс не состоится в этом десятилетии, то соответственно дату придется перенести на 2030-е годы. А это значит, что у Маска будет повод беспокоиться. Ведь в NASA также намерены в это время отправить человека на Марс.

Хотя Федеральное авиационное управление США, переносило запуски его ракет в прошлом, практически невозможно сказать, можно ли верить новой дате от Маска, пишет Futurism.

Издание сообщает, что миллиардер насколько непредсказуем и эксцентричен и "никто не знает, что он собирается делать дальше". Поэтому быть точно уверенным в том, что ракета SpaceX отправится на Марс в 2029 году, невозможно. Поэтому остается просто ждать и надеяться, что Маск сдержит обещание.

Напоминаем, что Илон Маск вызвал Путина на поединок. Миллиардер дважды предложил провести схватку с президентом страны-агрессора.

Фокус также писал о том, что, чтобы стать новым Илоном Маском нужно иметь определенный тип лица.

Что касается миссий на Красную планету, то Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Россией в рамках проекта "ЭкзоМарс". Но в РФ особо не расстроились такому развитию событий и пообещали отправится на Марс самостоятельно.