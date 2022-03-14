"На кону — Украина": Илон Маск вызвал Путина на поединок

Миллиардер дважды предложил провести схватку с президентом страны-агрессора. В Кремле пока молчат.

Основатель американской компании SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск вызвал на бой президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

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"Я вызываю Владимира Путина на поединок, на кону — Украина", — написал бизнесмен.

[ + – ] Маск вызвал Путина на бой

Кремль не ответил на обращение Маска, поэтому в следующем твите он спросил администрацию Путина, согласны ли они на такую схватку.

[ + – ] Кремль не отвечает на призыв Маска

Американский миллиардер не предоставил подробностей, где и как именно он провел бы схватку с Путиным.

Рогозин "вписался" за Путина

Генеральный директор государственного концерна Роскосмос Дмитрий Рогозин ответил Маску вместо Путина, процитировав отрывок из произведения поэта Александра Пушкина "Сказка о Попе и работнике его Балде".

"Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата", – написал он.

[ + – ] Рогозин "вписался" за Путина

Отметим, что Илон Маск запустил систему спутникового интернета Starlink для украинских военных. Терминалы привезли в Украину 28 февраля по просьбе главы Минцифры Михаила Федорова.

Основатель SpaceX боялся, что вражеские войска нанесут удар по наземному оборудованию Starlink.

Фокус ранее анализировал, как система Starlink поможет украинцам в войне с РФ. Цена комплекта оборудования — $499, каждый месяц за спутниковый интернет нужно платить $99.