"На кону — Україна": Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок

Мільярдер двічі запропонував провести бій із президентом країни-агресора. У Кремлі поки що мовчать.

Засновник американської компанії SpaceX і Tesla мільярдер Ілон Маск викликав на бій президента Росії Володимира Путіна. Про це він написав у Twitter.

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"Я викликаю Володимира Путіна на поєдинок, на кону — Україна", — написав бізнесмен.

[ + – ] Маск викликав Путіна на бій

Кремль не відповів на звернення Маска, тому в наступному твіті він запитав адміністрацію Путіна, чи згодні вони на такий бій.

[ + – ] Кремль не відповідає на заклик Маска

Американський мільярдер не надав подробиць, де та як саме він провів би бій із Путіним.

Рогозін "вписався" за Путіна

Генеральний директор державного концерну Роскосмос Дмитро Рогозін відповів Маску замість Путіна, процитувавши уривок із твору поета Олександра Пушкіна "Казка про Попа та працівника його Балду".

"Ти, бісеня, ще молоденьке,

Зі мною тягатися слабенько;

Це була б лише часу трата.

Обжени спершу мого брата", – написав він.

[ + – ] Рогозін "вписався" за Путіна

Зазначимо, що Ілон Маск запустив систему супутникового інтернету Starlink для українських військових. Термінали привезли до України 28 лютого на прохання голови Мінцифри Михайла Федорова.

Засновник SpaceX боявся, що ворожі війська завдадуть удару по наземному обладнанню Starlink.

Фокус раніше аналізував, як система Starlink допоможе українцям у війні з РФ. Ціна комплекту обладнання — $499, щомісяця за супутниковий інтернет потрібно платити $99.