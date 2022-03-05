Starlink в Украине может стать мишенью российских войск, – Илон Маск

О такой опасности заявляет не только глава Tesla и SpaseX, но и другие специалисты.

Американский миллиардер Илон Маск предупреждает, что существует высокая вероятность того, что Россия может "нацелиться" на спутниковый широкополосный сервис SpaceX Starlink в Украине. Об этом он предупредил на своей странице в Twitter.

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Предприниматель выразил обеспокоенность всего через несколько дней после того, как специалист по кибербезопасности Джон Скотт-Рейлтон предупредил, что устройства, используемые для спутниковой связи, могут стать "маяками", по которым Россия может нанести авиаудары.

"Важное предупреждение: Starlink — единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому вероятность того, что она станет целью, высока. Пожалуйста, используйте с осторожностью", — написал Маск.

Фото: Скриншот

Он попросил пользователей "включать Starlink только при необходимости и размещать антенну как можно дальше от людей" и "наносить легкий камуфляж на антенну, чтобы избежать визуального обнаружения".

Вместе с тем Маск заявил, что не будет блокировать российские новостные ресурсы.

"Некоторые правительства (но не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом", – подчеркнул он.

[ + – ] Твит Илона Маска Фото: Скриншот

Ранее о том, что спутниковые интернет-терминалы Starlink могут стать мишенью для России, говорил и исследователь интернет-безопасности Джон Скотт-Рейлтон из проекта Citizen Lab Университета Торонто.

"Если Путин контролирует воздушное пространство над Украиной, передачи пользователей по восходящей линии связи становятся маяками … для авиаударов. Россия имеет многолетний опыт поражения людей путем нацеливания на их спутниковую связь", – отметил он в Twitter.

[ + – ] Джон Скотт-Рейлтон предупредил о рисках для пользователей Старлинк Фото: Скриншот

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил Starlink за "поддержание связи между нашими городами и спасение жизней служб экстренной помощи!"

Но он сказал, что стране нужны генераторы, чтобы поддерживать спутниковую широкополосную связь в сети из-за российских атак на инфраструктуру. В ответ Маск сказал, что SpaceX обновляет программное обеспечение, чтобы снизить пиковое энергопотребление, чтобы Starlink мог питаться от автомобильных прикуривателей.

"Включен мобильный роуминг, поэтому антенна с фазированной решеткой может поддерживать сигнал в движущемся транспортном средстве", — сказал он.

В свою очередь Тим Фаррар, консультант по спутниковой связи, сказал, что антенны Starlink, которые выглядят как домашние спутниковые телевизионные тарелки, не предназначены для использования во время движения. Поэтому что именно имел в виду Маск, непонятно.

Напомним, Starlink стал активным на территории Украины 27 февраля. С просьбой предоставить украинцам доступ к спутниковому интернету обратился к американцу глава Минцифры Михаил Федоров.

В свою очередь российские оккупанты пытаются уничтожить в Украине ретрансляционные узлы. Они разбомбили Киевскую телевышку, в результате чего погибли пять мирных жителей.