Из-за обстрела российскими оккупантами телевышки в Киеве погибло 5 человек, — ГСЧС

Телевышка находится возле метро "Дорогожицкая", а возле нее находится памятник жертвам "Бабиного Яра", куда также попал снаряд.

Вечером в Киеве российские оккупанты два раза обстреляли телевышку. В результате чего пятеро людей погибло. Кроме того пятеро людей были ранены. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным происшествиям в комментарии "Суспільному".

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Телевышка находится возле метро "Дорогожицкая" в Киеве. Возле нее находится памятник жертвам "Бабиного Яра", туда также попал снаряд.

Напомним, 1 марта по телевышке в Киеве нанесли два ракетных удара. В МВД сообщили, что из-за попадания в аппаратную телевышки могут не работать некоторые украинские каналы. Выстрел был направлен именно в аппаратную телевышки, вероятно, чтобы остановить вещание украинских каналов. 385-метровая телебашня является самым высоким сооружением Украины. Незадолго до попадания в вышку в Киеве была объявлена угроза авиаудара.

За несколько часов до этого российское Министерство обороны анонсировало нанесение ударов по информационным центрам украинских спецслужб с высокоточного оружия. Оккупанты объяснили свое решение "информационными атаками" на Россию со стороны украинских спецслужб. Таким образом, удар высокоточным оружием может быть нанесен по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций в Киеве.