В Киеве российские войска обстреляли телевышку (фото, видео)

Двумя часами ранее Минобороны РФ предупредило о том, что уничтожит ретрансляционные узлы в Украине.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Киев, и вечером, 1 марта, нанесли удар по Киевской телебашне. Фото и момент попадания снаряда, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, облетели все соцсети, поделился ими и советник министра иностранных дел Антон Геращенко.

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"Только что Путинские нацисты нанесли удар по Киевской телевышке. Мрази!", – подписал он публикацию.

"Не, это реальные нацисты. Они обстреливают в Киеве мемориальный комплекс "Бабий яр", чтоб попасть в телебашню", – написал у себя экс-депутат Борислав Береза.

По словам очевидцев, в нее прилетело две ракеты.

В МВД Украины уже заявили, что из-за попадания в аппаратную вещателя на телевышке какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время включат резервное вещание части каналов. Отметим, что выстрел был направлен именно в аппаратную, где в то время могли находиться люди. О жертвах пока не сообщается.

Фото: Скриншот

385-метровая телебашня является первой в мире цельносваренной конструкцией такого типа. Она является самым высоким сооружением на территории Украины, а также самым высоким решетчатым и цельнометаллическим свободностоящим сооружением в мире.

Незадолго до того, как по башне был нанесен удар, в Киеве в очередной раз объявили тревогу.

За несколько часов до взрыва на телебашне в Минобороны РФ анонсировали удары по ретрансляционным узлам в Украине. В ведомстве заявили, что с 24 февраля "многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации".