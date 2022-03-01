У Києві російські війська обстріляли телевежу (фото, відео)

Двома годинами раніше Міноборони РФ попередило, що знищить ретрансляційні вузли в Україні.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Київ, і ввечері, 1 березня, завдали удару по Київській телевежі. Фото та момент влучення снаряда, який зафіксували камери відеоспостереження, облетіли всі соцмережі, поділився ними і радник міністра закордонних справ Антон Геращенко.

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"Щойно Путінські нацисти завдали удару по Київській телевежі. Наволоч!", — підписав він публікацію.

"Ні, це реальні нацисти. Вони обстрілюють у Києві меморіальний комплекс "Бабин яр", щоб влучити в телевежу", – написав у себе ексдепутат Борислав Береза.

За словами очевидців, у неї прилетіло дві ракети.

У МВС України вже заявили, що через попадання в апаратну мовника на телевежі якийсь час канали не працюватимуть. Найближчим часом вмикатимуть резервне мовлення частини каналів. Зазначимо, що постріл був направлений саме в апаратну, де на той час могли бути люди. Про жертв поки не повідомляється.

Фото: Скриншот

385-метрова телевежа є першою у світі цільнозвареною конструкцією такого типу. Вона є найвищою спорудою на території України, а також найвищою решітчастою та суцільнометалевою вільною спорудою у світі.

Незадовго до того, як по вежі було завдано удару, у Києві вчергове оголосили тривогу.

За кілька годин до вибуху на телевежі в Міноборони РФ анонсували удари по ретрансляційних вузлах в Україні. У відомстві заявили, що з 24 лютого "багаторазово зросла кількість інформаційних атак на різні державні установи Російської Федерації".